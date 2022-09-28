Євросоюз кулуарно закликає Київ змінювати формат "єдиного телемарафону", – посол Німеччини

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен каже про збереження демократії в Україні навіть під час війни із Росією. На думку дипломатки, всі українські політсили стали патріотичними.

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Європейські чиновники непублічно закликають Київ змінити формат єдиного марафону на телебаченні та дати глядачам вибір. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі (про мовлення телеканалів, — ред.) з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни", — пояснила дипломатка.

[ + – ] Анка Фельдгузен вважає, що під час війни всі політсили в Україні стали патріотичними

Країни ЄС розуміють, що ведеться інформаційна війна і тому в Україні заборонено проросійські канали. Через те, що обмежили не лише їхнє мовлення, Київ уже не раз закликали переходити до відкритішого інформаційного простору.

Як альтернативу єдиного телемарафону Фельдгузен навела приклад відкриття різних каналів.

"Люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз — патріотичні. Всі хочуть, щоб Україна перемогла", — продовжила вона.

Німецький посол визнала наявність різних поглядів, але під час війни, на її думку, всі стали патріотами.

"А людям потрібно дати можливість вибирати, що вони хочуть дивитися", — сказала вона Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, що у травні цього року українські телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5-й" відключили від цифрового ефіру за рішенням Ради нацбезпеки та оборони України. Держспецзв'язку пояснило такий крок забезпеченням людей до правдивої та перевіреної офіційної інформації про війну з Росією.

До відключення віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко говорив, що вказані телеканали не виконали угоди про цілодобову трансляцію єдиного телемарафону.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення відібрала ліцензії медіагрупи "Україна" бізнесмена Ріната Ахметова. Телеканали "Донбас", "Україна" та "Україна 24", "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3", "Нло.TV" та "Індиго tv" не можуть віщати.

Інвесткомпанія Ахметова SCM позбавилася медіаактивів, пояснивши це запуском закону "про олігархів".