Евросоюз кулуарно призывает Киев менять формат "единого телемарафона", – посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорит о сохранении демократии в Украине даже во время войны с Россией. По мнению дипломата, все украинские политсилы стали патриотическими.

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Европейские чиновники непублично призывают Киев изменить формат единого марафона на телевидении и дать зрителям выбор. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах (о вещании телеканалов, — ред.) с украинским правительством. У нас общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны", — пояснила дипломат.

[ + – ] Анка Фельдгузен полагает, что во время войны все политсилы в Украине стали патриотическими

Страны ЕС понимают, что ведется информационная война и поэтому в Украине запрещены пророссийские каналы. Из-за того, что ограничили не только их вещание, Киев уже не раз призывали переходить к более открытому информационному пространству.

В качестве альтернативы единого телемарафона Фельдгузен привела в пример открытие разных каналов.

"Люди должны иметь альтернативные источники информации. Мне кажется, что все ваши политические силы сейчас – патриотические. Все хотят, чтобы Украина победила", — продолжила она.

Немецкий посол признанла наличие разных взглядов, но во время войны, по ее мнению, все стали патриотами.

"А людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть", — заключила она Анка Фельдгузен.

Напомним, что в мае этого года украинские телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5-й" отключили от цифрового эфира по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины. Госспецсвязи объяснило такой шаг обеспечением людей к правдивой и проверенной официальной информации о войне с Россией.

До отключения вице-спикер парламента Александр Корниенко говорил, что указанные телеканалы не выполнили договор о круглосуточной трансляции единого телемарафона.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отнял лицензии медиагруппы "Украина" бизнесмена Рината Ахметова. Телеканалы "Донбасс", "Украина" и "Украина 24", "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3", "Нло.TV" и "Индиго tv" не могут вещать.

Инвесткомпания Ахметова SCM избавилась от медиаактивов, пояснив это запуском закона "об олигархах".