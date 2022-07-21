Нацсовет отменил лицензии медиахолдинга Рината Ахметова: какие каналы прекратят вещание

Лицензии 8 каналов медиахолдинга "Украина" аннулировали после вступления в силу закона об олигархах. Регулятор также остановил лицензию телеканала "Прямой".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензии медиагруппы "Украина", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом сказано в сообщении регулятора по итогам заседания.

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"В связи с вступлением в силу закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархи) … аннулированы лицензии телеканалов "Украина", "Украина 24" и "Футбол", – отметил Нацсовет.

[ + – ] Отмену лицензии медиахолдинга "Украина" рассматривали одним вопросом

Представитель Нацсовета Олег Черныш добавил, что аннулирование лицензии медиахолдинга "Украина" рассматривали одним вопросом.

В итоге лицензии лишились следующие каналы:

"Донбасс";

"Украина" и "Украина 24";

"Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3";

"Нло.TV";

"Индиго tv".

С заявлением об отмене лицензии на вещание обратился единственный в Украине провайдер программной услуги IPTV, OTT, представлявший медиахолдинг Ахметова.

Нацсовет отменил лицензии по ходатайству таких лицензиатов:

"Ньюс Нетворк" (спутниковый телеканал "LIVE") – из-за прекращения договора с оператором спутникового ретранслятора и финансовой нагрузки;

"Телеканал "Прямой"– по собственному желанию;

"Телевизионная служба Днепропетровска" – по собственному желанию;

"Телерадиокоммуникационная компания "СИГМА" – две лицензии на эфирное и многоканальное вещание из-за прекращения деятельности.

Ринат Ахметов 11 июля объявил, что его инвесткомпания SCM избавляется от медиаактивов из-за действия закона "об олигархах". С 12 июля каналы "Украина" и "Футбол" прекратили прямые трансляции.

"Медиа группа Украина" 14 июля подала заявку в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, ее могли рассматривать в течение 15 дней.

В интервью итальянской газете Corriere della Serra Ахметов заявил о желании развивать медиабизнес в Польше. Бизнесмен вложил в медиахолдинг около 1,5 млрд долларов.