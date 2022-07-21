Нацрада анулювала ліцензії медіахолдингу Ріната Ахметова: які канали припинять мовлення
Ліцензії 8 каналів медіахолдингу "Україна" анулювали після набрання чинності закону про олігархів. Регулятор також зупинив ліцензію телеканалу "Прямий".
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії медіагрупи "Україна", яка належить бізнесменові Рінату Ахметову. Про це йдеться в повідомленні регулятора за підсумками засідання.
"У зв'язку з набранням чинності закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в громадському житті (олігархи)... анульовано ліцензії телеканалів "Україна", "Україна 24" та "Футбол", — зазначила Нацрада.
Представник Нацради Олег Черниш додав, що анулювання ліцензії медіахолдингу "Україна" розглядали одним питанням.
У результаті ліцензії втратили такі канали:
- "Донбас";
- "Україна" та "Україна 24";
- "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3";
- "Нло.TV";
- "Індиго tv".
Із заявою про анулювання ліцензії на мовлення звернувся єдиний в Україні провайдер програмної послуги IPTV, OTT, який представляв медіахолдинг Ахметова.
Нацрада скасувала ліцензії за клопотанням таких ліцензіатів:
- "Ньюс Нетворк" (супутниковий телеканал "LIVE") — через припинення договору з оператором супутникового ретранслятора та фінансового навантаження;
- "Телеканал "Прямий" — за власним бажанням;
- "Телевізійна служба Дніпропетровська" — за власним бажанням;
- "Телерадіокомунікаційна компанія "СІГМА" — дві ліцензії на ефірне та багатоканальне мовлення через припинення діяльності.
Рінат Ахметов 11 липня оголосив, що його інвесткомпанія SCM позбавляється медіаактивів через дію закону "про олігархів". З 12 липня канали "Україна" та "Футбол" припинили прямі трансляції.
"Медіагрупа Україна" 14 липня подала заявку до Нацради з питань телебачення та радіомовлення, її могли розглядати протягом 15 днів.
В інтерв'ю італійській газеті Corriere della Serra Ахметов заявив про бажання розвивати медіабізнес у Польщі. Бізнесмен вклав у медіахолдинг близько 1,5 млрд доларів.