Нацрада анулювала ліцензії медіахолдингу Ріната Ахметова: які канали припинять мовлення

Ліцензії 8 каналів медіахолдингу "Україна" анулювали після набрання чинності закону про олігархів. Регулятор також зупинив ліцензію телеканалу "Прямий".

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії медіагрупи "Україна", яка належить бізнесменові Рінату Ахметову. Про це йдеться в повідомленні регулятора за підсумками засідання.

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"У зв'язку з набранням чинності закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в громадському житті (олігархи)... анульовано ліцензії телеканалів "Україна", "Україна 24" та "Футбол", — зазначила Нацрада.

[ + – ] Анулювання ліцензії медіахолдингу "Україна" розглядали одним питанням

Представник Нацради Олег Черниш додав, що анулювання ліцензії медіахолдингу "Україна" розглядали одним питанням.

У результаті ліцензії втратили такі канали:

"Донбас";

"Україна" та "Україна 24";

"Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3";

"Нло.TV";

"Індиго tv".

Із заявою про анулювання ліцензії на мовлення звернувся єдиний в Україні провайдер програмної послуги IPTV, OTT, який представляв медіахолдинг Ахметова.

Нацрада скасувала ліцензії за клопотанням таких ліцензіатів:

"Ньюс Нетворк" (супутниковий телеканал "LIVE") — через припинення договору з оператором супутникового ретранслятора та фінансового навантаження;

"Телеканал "Прямий" — за власним бажанням;

"Телевізійна служба Дніпропетровська" — за власним бажанням;

"Телерадіокомунікаційна компанія "СІГМА" — дві ліцензії на ефірне та багатоканальне мовлення через припинення діяльності.

Рінат Ахметов 11 липня оголосив, що його інвесткомпанія SCM позбавляється медіаактивів через дію закону "про олігархів". З 12 липня канали "Україна" та "Футбол" припинили прямі трансляції.

"Медіагрупа Україна" 14 липня подала заявку до Нацради з питань телебачення та радіомовлення, її могли розглядати протягом 15 днів.

В інтерв'ю італійській газеті Corriere della Serra Ахметов заявив про бажання розвивати медіабізнес у Польщі. Бізнесмен вклав у медіахолдинг близько 1,5 млрд доларів.