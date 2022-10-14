Бюджет-2022 міняють 8 раз через війну: що зміниться тепер

Кабінет міністрів вирішив змінити бюджетний кодекс і збільшити витрати на військові потреби на 387 млрд гривень.

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До державного бюджету України на 2022 рік знову хочуть внести зміни вже 8-й раз із початку великої війни з Росією. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

За його інформацією, Кабмін пропонує збільшити військові витрати на 387 млрд грн.

"Джерело покриття, як завжди — внутрішні запозичення (зокрема "друк")", — сказано в повідомленні Ярослава Железняка.

Уряд, зокрема, хоче збільшити витрати на такі відомства:

Міноборони — +365,2 млрд грн;

ГУР — +3,2 млрд грн;

МВС — +12,9 млрд грн;

СБУ — +3,7 млрд грн;

Держспецзв'язку — +1,3 млрд грн.

Крім того, 600 млн грн хочуть додатково виділити на Управління держохорони та 45 млн грн — на Службу зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, 13 вересня 2022 року Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік. Згідно з документом, витрати на сектор оборони та безпеки наступного року зростуть у 4 рази, а 35% бюджету планується виділити на соціальну сферу. Тепер документ має схвалити Верховна Рада.

Раніше Фокус писав, як у процесі розгляду проєкту державного бюджету України на 2023 рік Верховна Рада не схвалила виділення 1,3 млрд гривень на фінансування всеукраїнського телемарафону — формату мовлення ТБ-каналів, який почав застосовуватися з початку повномасштабної війни 24 лютого.