Наличка на кассе: услуга стала доступна для еще одних карт

По данным НБУ, ежемесячно торговые сети выдают в среднем около 1,7 млрд грн наличными на своих кассах.

Related video

Взять наличные деньги на кассе теперь может каждый держатель карты "Простір". Такая опция есть во всех торговых сетях Украины, где предоставляют такую услугу. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что подобный функционал поддерживают десятки тысяч платежных терминалов в тысячах торговых в Украине. Например, выдавать наличные по картам "Простір" могут терминалы Ощадбанка, Райффайзен Банка, Приватбанка, "Южного", Альфа-Банка и банка "Восток". Максимальная сумма, которую выдадут на кассе — 6 тыс. грн.

Отметим, что украинцы активно пользуются возможностью получить наличные деньги в кассах торговых сетей. По данным НБУ, ежемесячно торговые сети выдают в среднем около 1,7 млрд грн наличными на своих кассах.

Какие магазины выдают наличку на своих кассах

Когда в феврале 2022 года по всей территории Украины ввели военное положение из-за нового вторжения России, наличка в некоторых регионах страны стала дефицитом, ведь у банков не было возможности пополнять банкоматы. Поэтому наличные деньги начали выдавать на кассах разных торговых сетей. Сейчас возможность получить наличку на кассе есть в таких магазинах:

"АТБ-Маркет" (до 6000 грн);

"Сильпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

ЛотОК (до 6000 грн)

Thrash! (до 6000 грн),

"Точка" (до 6000 грн),

"Сим23" (до 2000 грн);

EVA;

Епіцентр;

Нова лінія;

Копійочка;

Коло.

Фокус ранее рассказывал, кем работают и сколько зарабатывают украинцы, которые уехали в Европу после большого вторжения российских войск в нашу страну.

Тажке Фокус разбирался, как справится энергосистема и как украинцам подготовиться к зиме, если российские ракеты серьезно повредят энергосистему Украины.