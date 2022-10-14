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Економіка

Готівка на касі: послуга стала доступною для ще більше карток

Готівка на касі, зняти гроші з картки, готівка на касі в магазинах
Фото: fakty.ua | Українцям розширили перелік карток, з яких можна отримати готівку у касах магазинів

За даними НБУ, щомісяця торгові мережі видають у середньому близько 1,7 млрд грн готівкою на своїх касах.

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Взяти готівку на касі тепер може кожен власник картки "Простір". Така опція є у всіх торгових мережах України, де надають таку послугу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Повідомляється, що подібний функціонал підтримують десятки тисяч платіжних терміналів у торгових тисячах в Україні. Наприклад, видавати готівку за картками "Простір" можуть термінали Ощадбанку, Райффайзен Банку, ПриватБанку, "Південного", Альфа-Банку та банку "Схід". Максимальна сума, яку видадуть на касі – 6 тис. грн.

Зазначимо, що українці активно користуються можливістю отримати готівку у касах торгових мереж. За даними НБУ, щомісяця торгові мережі видають у середньому близько 1,7 млрд грн готівкою на своїх касах.

Які магазини видають готівку на своїх касах

Коли у лютому 2022 року по всій території України запровадили військове становище через нове вторгнення Росії, готівка в деяких регіонах країни стала дефіцитом, адже банки не мали можливості поповнювати банкомати. Тому готівку почали видавати на касах різних торгових мереж. Зараз можливість отримати готівку на касі є в таких магазинах:

  • "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
  • "Сільпо" (до 6000 грн);
  • "Фора" (до 6000 грн);
  • FOZZY (до 6000 грн);
  • VARUS (до 6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • Лоток (до 6000 грн)
  • Thrash! (До 6000 грн),
  • "Точка" (до 6000 грн),
  • "Сім23" (до 2000 грн);
  • EVA;
  • Епіцентр;
  • Нова лінія;
  • Копійочка;
  • Коло.

Фокус раніше розповідав, ким працюють і скільки заробляють українці, які поїхали до Європи після великого вторгнення російських військ до нашої країни.

Також Фокус розбирався, як впорається енергосистема і як українцям підготуватися до зими, якщо російські ракети серйозно пошкодять енергосистему України.