Готівка на касі: послуга стала доступною для ще більше карток

За даними НБУ, щомісяця торгові мережі видають у середньому близько 1,7 млрд грн готівкою на своїх касах.

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Взяти готівку на касі тепер може кожен власник картки "Простір". Така опція є у всіх торгових мережах України, де надають таку послугу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Повідомляється, що подібний функціонал підтримують десятки тисяч платіжних терміналів у торгових тисячах в Україні. Наприклад, видавати готівку за картками "Простір" можуть термінали Ощадбанку, Райффайзен Банку, ПриватБанку, "Південного", Альфа-Банку та банку "Схід". Максимальна сума, яку видадуть на касі – 6 тис. грн.

Зазначимо, що українці активно користуються можливістю отримати готівку у касах торгових мереж. За даними НБУ, щомісяця торгові мережі видають у середньому близько 1,7 млрд грн готівкою на своїх касах.

Які магазини видають готівку на своїх касах

Коли у лютому 2022 року по всій території України запровадили військове становище через нове вторгнення Росії, готівка в деяких регіонах країни стала дефіцитом, адже банки не мали можливості поповнювати банкомати. Тому готівку почали видавати на касах різних торгових мереж. Зараз можливість отримати готівку на касі є в таких магазинах:

"АТБ-Маркет" (до 6000 грн);

"Сільпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

Лоток (до 6000 грн)

Thrash! (До 6000 грн),

"Точка" (до 6000 грн),

"Сім23" (до 2000 грн);

EVA;

Епіцентр;

Нова лінія;

Копійочка;

Коло.

Фокус раніше розповідав, ким працюють і скільки заробляють українці, які поїхали до Європи після великого вторгнення російських військ до нашої країни.

Також Фокус розбирався, як впорається енергосистема і як українцям підготуватися до зими, якщо російські ракети серйозно пошкодять енергосистему України.