Впервые в истории: глава Минфина Украины возглавил Совет управляющих МВФ и Всемирного банка

Сергей Марченко будет председателем на ежегодных встречах международных финансовых организаций в следующем году.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко был избран председателем Совета управляющих Всемирного банка и Международного финансового фонда (МВФ) на 2023 год. Соответствующее решение было принято единогласно руководителями стран-членов этих финансовых организаций. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщила пресс-служба Минфина.

"Министр финансов Украины Сергея Марченко (был избран) Председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год. Такое решение было принято единогласно всеми странами-членами организаций", — говорится в сообщении украинского ведомства.

Минфин отметил, что такое решение было принято впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ. Марченко поблагодарил стран-членов организаций за доверие и отметил, что его новый статус позволит сделать сотрудничество с ними более эффективным.

В обязанности председателя Совета управляющих входит председательство на пленарном заседании Ежегодного собрания министров финансов, глав центробанков, стран-членов МВФ и Всемирного банка, а также руководства этих финансовых организаций. Помимо этого Марченко в течение года будет возглавлять Совместный комитет по вознаграждению исполнительных директоров и их заместителей, а также Общий процедурный комитет и Процедурный комитет Агентства по многостороннему гарантированию инвестиций.

Напомним, вчера, 13 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что государство получило от Международного валютного фонда 1,3 млрд долларов в качестве экстренного финансирования. Деньги потратят на усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

Также мы писали, что, согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2022 года экономика Украины сократится на 35% на фоне полномасштабной войны, однако уже в следующем году покажет положительную динамику.