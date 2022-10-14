Вперше в історії: голова Мінфіну України очолив Раду керуючих МВФ та Світового банку

Сергій Марченко буде головою на щорічних зустрічах міжнародних фінансових організацій наступного року.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко був обраний головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного фінансового фонду (МВФ) на 2023 рік. Відповідне рішення було ухвалено одноголосно керівниками країн-членів цих фінансових організацій. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, повідомила пресслужба Мінфіну.

"Міністр фінансів України Сергія Марченка (був обраний) Головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік. Таке рішення було ухвалено одноголосно всіма країнами-членами організацій", — йдеться у повідомленні українського відомства.

Мінфін зазначив, що таке рішення було ухвалено вперше за 30 років членства України у СБ та МВФ. Марченко подякував країнам-членам організацій за довіру і зазначив, що його новий статус дозволить зробити співпрацю з ними ефективнішою.

До обов'язків голови Ради керуючих входить головування на пленарному засіданні Щорічних зборів міністрів фінансів, голів центробанків, країн-членів МВФ та Світового банку, а також керівництва цих фінансових організацій. Крім цього, Марченко протягом року очолюватиме Спільний комітет з винагороди виконавчих директорів та їх заступників, а також Загальний процедурний комітет та Процедурний комітет Агентства з багатостороннього гарантування інвестицій.

Нагадаємо, вчора, 13 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що держава отримала від Міжнародного валютного фонду 1,3 млрд доларів як екстрене фінансування. Гроші витратять на посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки.

Також ми писали, що згідно з прогнозом Світового банку, за підсумками 2022 року економіка України скоротиться на 35% на тлі повномасштабної війни, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.