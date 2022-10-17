Цены в Украине и цены в мире: где и почему дорожают продукты и услуги

Из-за нестабильности инфляция даже в развитых странах штурмует двузначный уровень. А в некоторых государствах потребительские цены растут почти так же или быстрее, чем в воюющей Украине.

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По данным Госстата, в сентябре 2022 года инфляция в Украине по сравнению с августом составила 1,9%. С начала 2022 года (за 9 месяцев) показатель достиг 21,8%. Дальше — больше: по прогнозам НБУ, по итогам 2022 года инфляция достигнет 31%.

В новом обзоре Фокуса "Яйца, обувь и магистратура. Что дорожает сильнее всего накануне зимы" опрошенные изданием эксперты высказали предположения, что инфляция в Украине в 2022 году не превысит 30%.

В частности, по расчетам Михаила Колесника, профессора Киевской школы экономики, президента CFO Club Ukraine, инфляция в 2022 году составит до 30%, что соответствует уровню умеренно галопирующей инфляции. Собеседник Фокуса уточняет, что галопирующей принято называть инфляцию от 10% до 50% в год.

По сравнению с уровнем инфляции в Украине, в предыдущие годы прогнозы на 2022 год выглядят пугающе. Ведь в 2021 году инфляция составляла 10%, годом ранее — 5%, в 2019-ом — 4,1%.

Однако от роста потребительских цен в 2022 году страдают не только украинцы. Как отметил в комментарии Фокусу Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, инфляция в Украине движется в русле мировых тенденций, с той лишь разницей, что в развитых странах, где доля продуктов питания в структуре расходов заметно меньше, инфляция менее интенсивная.

"Во многих регионах мира инфляция бьет рекорды. Так, по данным Евростата, в сентябре текущего года инфляция в еврозоне достигла 10,0%. Конечно, это гораздо меньше по сравнению с Украиной, но столь высоких темпов роста цен в Европе не было уже несколько десятилетий", — приводит пример Николай Пугачев, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН.

В США и Великобритании тоже ожидаются инфляционные рекорды — 8,3% и 9,9% соответственно. Виталий Шапран, член Совета НБУ, уточняет, что в этих странах, где ориентируются на целевой показатель 2%, инфляция более 5% служит сигналом для применения антиинфляционных мер.

Также Шапран приводит в пример ряд стран нашего региона, где инфляция в 2022 году выше или сопоставима с украинскими показателями. В их числе:

Турция +83,45%

Литва +24,1%

Эстония +23,7%

Латвия +22,2%

В свою очередь, Михаил Колесник приводит данные по состоянию на январь 2022 года, согласно которым примеры наиболее высокой инфляции демонстрировали следующие страны:

Венесуэла +1198% (гиперинфляция, фактор санкций)

Судан +340%

Ливан 201%

Сирия 139% (фактор войны)

Суринам 63%

Зимбабве 60,7%

Аргентина 51% (дефолты в истории)

Турция 36,1%

Иран 35,2% (фактор санкций)

Эфиопия 33%

Поэтому Михаил Колесник заключает, что украинская инфляция в 30% на фоне войны с Россией, хоть и выглядит довольно высоким показателем, далеко не самое худшее, что могло бы быть в подобных обстоятельствах.

Ранее Фокус анализировал закон о госбюджете на 2023 год, который верстался с учетом уровня инфляции 30%, роста ВВП на 4,6% и курса доллара 42 UAH/USD. Однако в интервью Фокусу первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что в бурные времена, которые переживает весь мир, сталкивающийся с высокой инфляцией, невозможно точно прогнозировать развитие экономики на срок более трех месяцев.