Ціни в Україні та ціни у світі: де і чому дорожчають продукти та послуги

Через нестабільність інфляція навіть у розвинених країнах штурмує двозначний рівень. А в деяких державах споживчі ціни зростають майже так само або й швидше, ніж у Україні, що воює.

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За даними Держстату, у вересні 2022 року інфляція в Україні порівняно із серпнем становила 1,9%. З початку 2022 року (за 9 місяців) показник сягнув 21,8%. Далі — більше: за прогнозами НБУ, за підсумками 2022 року інфляція досягне 31%.

У новому огляді Фокусу " Яйця, взуття та магістратура. Що дорожчає найсильніше напередодні зими " опитані виданням експерти висловили припущення, що інфляція в Україні у 2022 році не перевищить 30%.

Зокрема, за розрахунками Михайла Колесника, професора Київської школи економіки, президента CFO Club Ukraine, інфляція у 2022 році становитиме до 30%, що відповідає рівню помірно обвальної інфляції. Співрозмовник Фокусу уточнює, що обвальною прийнято називати інфляцію від 10% до 50% на рік.

Порівняно з рівнем інфляції в Україні, у попередні роки прогнози на 2022 рік виглядають моторошно. Адже у 2021 році інфляція становила 10%, роком раніше — 5%, 2019-го — 4,1%.

Однак від зростання споживчих цін у 2022 році страждають не лише українці. Як зазначив у коментарі Фокусу Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна, інфляція в Україні рухається в руслі світових тенденцій з тією лише різницею, що в розвинених країнах, де частка продуктів харчування у структурі витрат помітно менша, інфляція менш інтенсивна.

"У багатьох регіонах світу інфляція б'є рекорди. Так, за даними Євростату, у вересні поточного року інфляція в єврозоні досягла 10,0%. Звичайно, це набагато менше порівняно з Україною, але таких високих темпів зростання цін у Європі не було вже кілька десятиліть", — наводить приклад Микола Пугачов, заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН.

У США та Великій Британії теж очікуються інфляційні рекорди — 8,3% та 9,9% відповідно. Віталій Шапран, член Ради НБУ, уточнює, що у цих країнах, де орієнтуються на цільовий показник 2%, інфляція понад 5% є сигналом для застосування антиінфляційних заходів.

Також Шапран наводить як приклад низку країн нашого регіону, де інфляція у 2022 році вища або зіставлена з українськими показниками. Зокрема:

Туреччина +83,45%

Литва +24,1%

Естонія +23,7%

Латвія +22,2%

Водночас Михайло Колесник наводить дані станом на січень 2022 року, згідно з якими приклади найвищої інфляції демонстрували такі країни:

Венесуела +1198% (гіперінфляція, фактор санкцій)

Судан +340%

Ліван 201%

Сирія 139% (фактор війни)

Суринам 63%

Зімбабве 60,7%

Аргентина 51% (дефолти в історії)

Туреччина 36,1%

Іран 35,2% (фактор санкцій)

Ефіопія 33%

Тому Михайло Колесник робить висновок, що українська інфляція в 30% на тлі війни з Росією, хоч і виглядає досить високим показником, далеко не найгірше, що могло б бути за подібних обставин.

Раніше Фокус аналізував закон про держбюджет на 2023 рік, який верстався з урахуванням рівня інфляції 30%, зростання ВВП на 4,6% та курсу долара 42 UAH/USD. Однак в інтерв'ю Фокусу перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що у бурхливі часи, які переживає весь світ, що стикається з високою інфляцією, неможливо точно прогнозувати розвиток економіки на термін понад три місяці.