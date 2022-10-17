Інфляційний тероризм. Як атаки Росії впливають на ріст цін в Україні та світі

Одним із лих внаслідок війни в Україні стало різке подорожчання товарів та послуг. Однак навіть благополучні західні країни зіткнулися 2022 року з рекордною інфляцією. Фокус з'ясував, як ракетні атаки РФ завдають ударів по ціновій стабільності.

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У вересні в Україні прискорилося зростання цін. За даними Держстату, інфляція в Україні, якщо порівняти із серпнем, становила 1,9%. За 9 місяців 2022 року показник уже сягнув 21,8%. А за прогнозами НБУ, наприкінці 2022-го інфляція сягне 31%.

У своєму новому огляді "Яйця, взуття та магістратура. Що дорожчає найсильніше напередодні зими" Фокус приходить до висновку, що агресивна політика Росії, яка вторглася до нашої країни у лютому 2022 року, провокує прискорення інфляції не лише в Україні, а й у всьому світі.

Зокрема, знищення ракетами українських нафтобаз навесні 2022 року обернулося подорожчанням палива та, згодом, усіх товарів та послуг, у собівартості яких є паливна складова. Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які Росія завдала в жовтні, мабуть, згодом також позначаться на цінах.

"Посилення ракетних обстрілів з боку РФ вплине на продовольчі ринки та ціни на продукцію. Адже наслідок цих атак — подальша руйнація інфраструктури, що ускладнює роботу виробників продукції, перевізників, переробних підприємств та торгівлі", — зазначив у коментарі Фокусу Микола Пугачов, заступник директора. Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", академік НААН.

Михайло Колесник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, додає, що під враженням від ракетного обстрілу громадяни можуть витрачати більше коштів на товари ажіотажного попиту — наприклад, українці практично розкупили електричні генератори. Очевидно, так громадяни намагаються убезпечити себе від віялових відключень електроенергії, які цілком можуть стати частою практикою взимку 2023 року, про що нещодавно вже писав Фокус. Прагнення громадян зробити запаси продуктів першої необхідності на "чорний день", що проявляється на тлі загострень ворожої агресії, також сприяє розкручування інфляції.

Михайло Колесник додає, що постраждалу від обстрілів енергосистему компаніям доведеться відновлювати власним коштом і ці чималі витрати згодом можуть позначитися на тарифах. Оскільки для громадян вартість електроенергії заморожена, з подорожчанням може зіткнутися бізнес, що згодом позначиться на собівартості більшості товарів та послуг.

Узагальнюючи сказане, Микола Пугачов називає такі чинники впливу зростання цін, спровоковані російської агресією:

порушення ланцюгів постачання

руйнування виробничих потужностей та інфраструктури

збільшення виробничих та логістичних витрат

Як раніше писав Фокус, різке подорожчання яєць в Україні восени 2022 року також пов'язане з війною. Зокрема, за оцінками Інституту аграрної економіки, зростання цін на яйця пов'язане зі зменшенням промислового виробництва яєць на 25-30% через тимчасову окупацію частини територій України.

Однак у 2022 році навіть у розвинених країнах інфляція б'є рекорди, про що Фокус докладно пише в огляді "Яйця, взуття та магістратура. Що дорожчає найсильніше напередодні зими". Член Ради НБУ Віталій Шапран уточнює, що головні причини інфляції майже однакові для всіх країн. Серед них:

подорожчання нафти та нафтопродуктів

зростання цін на продукти харчування

Ці обидва фактори безпосередньо пов'язані з агресивною політикою та маніпуляціями Росії.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Фокусу перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що заходу набагато вигідніше допомогти Україні перемогти Путіна, ніж фінансувати додаткові витрати, які створює РФ, розгойдуючи ситуацію у світі та шантажуючи інші країни.