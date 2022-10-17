Инфляционный терроризм. Как атаки России влияют на рост цен в Украине и мире

Одним из бедствий в результате войны в Украине стало резкое подорожание товаров и услуг. Однако даже благополучные западные страны столкнулись в 2022 году с рекордной инфляцией. Фокус выяснил, каким образом ракетные атаки РФ наносят удары по ценовой стабильности.

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В сентябре в Украине ускорился рост цен. По данным Госстата, инфляция в Украине по сравнению с августом составила 1,9%. За 9 месяцев 2022 года показатель уже достиг 21,8%. А по прогнозам НБУ, в конце 2022-го инфляция достигнет 31%.

В своем новом обзоре "Яйца, обувь и магистратура. Что дорожает сильнее всего накануне зимы" Фокус приходит к выводу, что агрессивная политика России, которая вторглась в нашу страну в феврале 2022 года, провоцирует ускорение инфляции не только в Украине, но и во всем мире.

В частности, уничтожение ракетами украинских нефтебаз весной 2022 года обернулось подорожанием топлива и, впоследствии, всех товаров и услуг, в себестоимости которых есть топливная составляющая. Ракетные удары по энергетической инфраструктуре, которые Россия нанесла в октябре, по всей видимости, со временем также отразятся на ценах.

"Усиление ракетных обстрелов со стороны РФ окажет негативное влияние на продовольственные рынки и цены на продукцию. Ведь следствие этих атак — дальнейшее разрушение инфраструктуры, что затрудняет работу производителей продукции, перевозчиков, перерабатывающих предприятий и торговли, — отметил в комментарии Фокусу Николай Пугачев, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН.

Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, добавляет, что под впечатлением от ракетных обстрелов граждане могут расходовать больше средств на товары ажиотажного спроса — например, украинцы практически раскупили электрические генераторы. По всей видимости, так граждане стараются обезопасить себя от веерных отключений электроэнергии, которые вполне могут стать частой практикой зимой 2023 года, о чем недавно уже писал Фокус. Стремление граждан сделать запасы продуктов первой необходимости на "черный день", которое проявляется на фоне обострений вражеской агрессии, также способствует раскручиванию инфляции.

Михаил Колесник добавляет, что пострадавшую от обстрелов энергосистему компаниям придется восстанавливать за свой счет и эти немалые расходы со временем могут отразиться на тарифах. Поскольку для граждан стоимость электроэнергии заморожена, с подорожанием может столкнутся бизнес, что со временем отразится на себестоимости большинства товаров и услуг.

Обобщая сказанное, Николай Пугачев называет следующие факторы влияния на рост цен, спровоцированные российской агрессией:

нарушение цепей поставки

разрушение производственных мощностей и инфраструктуры

увеличение производственных и логистических издержек

Как ранее писал Фокус, резкое подорожание яиц в Украине осенью 2022 года также связано с войной. В частности, по оценкам Института аграрной экономики, рост цен на яйца связан с уменьшением промышленного производства яиц на 25-30% из-за временной оккупации части территорий Украины.

Однако в 2022 году даже в развитых странах инфляция бьет рекорды, о чем Фокус подробно пишет в обзоре "Яйца, обувь и магистратура. Что дорожает сильнее всего накануне зимы". Член Совета НБУ Виталий Шапран уточняет, что главные причины инфляции почти одинаковы для всех стран. Среди них:

удорожание нефти и нефтепродуктов

рост цен на продукты питания

Эти оба фактора напрямую связаны с агрессивной политикой и манипуляциями России.

Напомним, ранее в интервью Фокусу первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что западу гораздо выгоднее помочь Украине победить Путина, чем финансировать дополнительные расходы, которые создает РФ, раскачивая ситуацию в мире и шантажируя другие страны.