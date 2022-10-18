2 млрд евро на бюджетные расходы: Украина получила новую помощь от ЕС

За счет этой помощи наше государство покроет неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

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Европейский союз 18 октября 2022 перечислил Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти деньги являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, за счет этой помощи от Евросоюза наше государство покроет неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Денис Шмыгаль также отметил, что в 2022 году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, что существенно помогло укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с Россией.

По оценкам МВФ, проведенным ранее в этом году, украинскому правительству требуется финансовая поддержка в размере около 5 миллиардов евро в месяц, чтобы оставаться платежеспособным.

Напомним, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, какие факторы поспособствуют росту экономики государства уже в 2023 году.

Тем временем, по данным аналитиков, экономика России за три месяца войны против Украины откатилась на 4 года назад.