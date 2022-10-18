2 млрд євро на бюджетні витрати: Україна отримала нову допомогу від ЄС

Коштом цієї допомоги наша держава покриє невідкладні бюджетні витрати, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.

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Європейський Союз 18 жовтня 2022 року перерахував Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці гроші є першою частиною пакета у розмірі 5 млрд євро, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, коштом цієї допомоги від Євросоюзу наша держава покриє нагальні бюджетні витрати, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.

Денис Шмигаль також зазначив, що у 2022 році Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, що суттєво допомогло зміцнити економічний фронт держави та вистояти у боротьбі з Росією.

За оцінками МВФ, проведеними раніше цього року, український уряд потребує фінансової підтримки у розмірі близько 5 мільярдів євро на місяць, щоб залишатися платоспроможним.

Нагадаємо, раніше міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, які фактори сприятимуть зростанню економіки держави вже у 2023 році.

Тим часом, за даними аналітиків, економіка Росії за три місяці війни проти України відкотилася на 4 роки тому.