Запасы иссякают: что происходит с экономикой РФ и как действуют санкции за войну

Война против Украины очень дорого обходится российской экономике, которая приходит в упадок из-за множества серьезных санкций.

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Россия оказалась на пороге серьезного кризиса в экономике, так как из-за международных санкций Москву ждет резкий и долгий спад реальных доходов. К такому выводу пришли китайские исследователи, сообщает Bloomberg.

Отмечается: разрыв торговых связей и утрата доступа к международному производству грозит России:

сокращением реальных доходов на 12%;

постоянным сокращением ВВП.

"Эта потеря благосостояния в основном связана с потерей доступа к иностранным готовым товарам. А также промежуточным продуктам", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что хотя сам Китай пока не поддержал международное сообщество и не ввел санкции против России, китайские власти могут ограничить деловые связи с режимом Владимира Путина. Ведь существует "риск попасть под влияние вторичных ограничений".

Тем временем Россия теряет европейский рынок для сбыта своего газа. Как пишет издание Natural Gas World, за 9 месяцев 2022 года экспорт газа из РФ обвалился на 41,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составили всего 89,3 млрд куб. м на фоне растущего сокращения поставок европейским покупателям.

Ранее сообщалось, что журналисты рассказали, какие страны помогают Москве обходить санкции. Журналисты пишут, что поступления в военную казну Кремля от его экспортной пошлины на сырую нефть увеличились до 134 млн долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что траты на войну в Украине спровоцируют гигантский дефицит государственного бюджета России в ближайшие годы. Как пишет The Insider, постоянная поддержка военной машины приведет к почти полному исчерпанию финансовых резервов, которые РФ накапливала в предыдущие годы.