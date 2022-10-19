Запаси вичерпуються: що відбувається з економікою РФ і як діють санкції за війну

Війна проти України дуже дорого обходиться російській економіці, яка занепадає через безліч серйозних санкцій.

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Росія опинилася на порозі серйозної кризи в економіці, оскільки через міжнародні санкції на Москву чекає різкий і довгий спад реальних доходів. Такого висновку дійшли китайські дослідники, повідомляє Bloomberg.

Зазначається: розрив торгових зв'язків і втрата доступу до міжнародного виробництва загрожує Росії:

скороченням реальних доходів на 12%;

постійним скороченням ВВП.

"Ця втрата добробуту в основному пов'язана зі втратою доступу до іноземних готових товарів. А також проміжних продуктів", — ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що хоча сам Китай поки не підтримав міжнародне співтовариство та не ввів санкції проти Росії, китайська влада може обмежити ділові зв'язки з режимом Володимира Путіна. Адже існує "ризик потрапити під вплив вторинних обмежень".

Водночас Росія втрачає європейський ринок для збуту свого газу. Як пише видання Natural Gas World, за 9 місяців 2022 року експорт газу з РФ обвалився на 41,1% в порівнянні з тим же періодом 2021 року та склав лише 89,3 млрд куб. м на тлі зростання скорочення поставок європейським покупцям.

Раніше повідомлялося, що журналісти розповіли, які країни допомагають Москві обходити санкції. Журналісти пишуть, що надходження у військову скарбницю Кремля від його експортного мита на сиру нафту збільшилися до 134 млн доларів.

Раніше Фокус розповідав, що витрати на війну в Україні спровокують гігантський дефіцит державного бюджету Росії найближчими роками. Як пише The Insider, постійна підтримка військової машини призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які РФ накопичувала в попередні роки.