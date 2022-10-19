Деньги на руках: как изменился объем налички в Украине из-за войны (фото)

За последние полгода объем наличных в обращении в целом сократился на чуть более 1% или на 7,3 млрд грн.

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По состоянию на 1 октября 2022 года в наличном обращении больше банкнот номиналом 500 гривен (25,8% от общего количества), что связано с ростом спроса на этот номинал банкнот. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Второе место занимают 200-гривневые банкноты (24,0%), которые в последние годы были наиболее распространены. Среди банкнот меньше всего сейчас в обращении — номиналом 10 гривен (3,9% от общего количества банкнот в обращении), поскольку НБУ постепенно по мере их износа заменяет эти банкноты на оборотные монеты, которые могут значительно дольше находиться в обращении.

На одного жителя Украины приходилось:

70 банкнот

167 платежных разменных и оборотных монет

По состоянию на 1 января 2022 банкнот и монет было 71 и 162 единицы соответственно.

Традиционно в наличном обращении больше монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет в обращении), а меньше всего — монет номиналом 10 гривен (0,9%).

Сумма наличных в Украине на 1 октября 2022 года составила 677,7 млрд грн. В частности:

почти 3 млрд банкнот на общую сумму 672,4 млрд грн

свыше 14,1 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,2 млрд грн.

Это на 50,1 млрд грн или на 8% больше, чем в начале 2022 года (на 1 января 2022 года — 627,6 млрд грн).

[ + – ] Самая распространенная банкнота в Украине – 500 гривен

В то же время за последние полгода объем наличных в обращении в целом сократился на чуть более 1% или на 7,3 млрд грн (по состоянию на 1 апреля 2022 года в обращении находилось 685 млрд грн). За сентябрь этого года эта тенденция была еще более существенной — наличных в обращении стало меньше на 10,3 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 января будет постепенно изымать из обращения старые денежные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Вместо старых банкнот в обращении будут монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.

Также ранее Фокус писал, что регулятор удвоил ежемесячный лимит на покупку населением безналичной валюты в банках с последующим размещением на депозите — теперь он составляет 100 тыс. грн в эквиваленте.