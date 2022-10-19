Гроші на руках: як змінився обсяг готівки в Україні через війну (фото)

За останні півроку обсяг готівки в обігу загалом скоротився на трохи більше ніж 1% або на 7,3 млрд грн.

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Станом на 1 жовтня 2022 року в обігу готівки більше банкнот номіналом 500 гривень (25,8% від загальної кількості), що пов'язано зі зростанням попиту на цей номінал банкнот. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Друге місце посідають 200-гривневі банкноти (24,0%), які були найпоширенішими протягом останніх років. Серед банкнот найменше зараз у обігу — номіналом 10 гривень (3,9% від загальної кількості банкнот у обігу), оскільки НБУ поступово у міру їхнього зносу замінює ці банкноти на оборотні монети, які можуть значно довше перебувати у обігу.

На одного жителя України доводилось:

70 банкнот

167 платіжних розмінних та обігових монет

Станом на 1 січня 2022 року банкнот та монет було 71 та 162 шт. відповідно.

Традиційно у готівковому обігу більше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше монет номіналом 10 гривень (0,9%).

Сума готівки в Україні на 1 жовтня 2022 року становила 677,7 млрд грн. Зокрема:

майже 3 млрд банкнот на загальну суму 672,4 млрд грн

понад 14,1 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 5,2 млрд грн.

Це на 50,1 млрд грн або на 8% більше, ніж на початку 2022 року (на 1 січня 2022 року – 627,6 млрд грн).

[ + – ] Найпоширеніша банкнота в Україні – 500 гривень

Водночас за останні півроку обсяг готівки в обігу загалом скоротився на трохи більше ніж 1% або на 7,3 млрд грн (станом на 1 квітня 2022 року в обігу перебувало 685 млрд грн). За вересень цього року ця тенденція була ще суттєвішою — готівки в обігу поменшало на 10,3 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 січня поступово вилучатиме з обігу старі грошові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років. Замість старих банкнот у обігу будуть монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень.

Також раніше Фокус писав, що регулятор подвоїв щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової валюти в банках з подальшим розміщенням на депозиті — тепер він становить 100 тис. грн в еквіваленті.