В Донецкой области восстановили централизованное газоснабжение, — ОВА

Отопительный сезон в регионе стартует с 1 ноября, но теплые батареи будут только у жителей 15 громад Донетчины.

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В прифронтовой Донецкой области возобновили газоснабжение, которое отсутствовало в регионе с апреля 2022 года. Об этом сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, свои усилия для осуществления "героического поступка" в виде возобновления газоснабжения приложили работники облгаза, Укртрансгаза, областной и местных военных администраций.

На фоне возвращения газа Павел Кириленко подчеркнул, что в прифронтовой Донецкой области старт отопительного сезона ожидается с 1 ноября. Однако, как предупреждает глава ОВА, отопление получат не все громады, поскольку в регионе продолжаются активные боевые действия.

"Централизованное отопление будет в 15 громадах Донетчины, а в 10 громадах будут отапливаться объекты критической инфраструктуры и будут обустроены пункты обогрева. Также в 10 громадах в настоящее время централизованное отопление невозможно, поскольку что там ведутся активные боевые действия и восстановление разрушенной критически важной инфраструктуры невозможно", — продолжил Кириленко, комментируя возобновление газа в прифронтовой области.

По словам главы ОВА, отопление на сегодняшний день уже включили в 4 больницах и 10 учебных заведений в Андреевской, Удачненской и Шаховской громадах. Вместе с этим, как предупреждает Кириленко, на подачу тепла в батареи бытовых потребителей могут повлиять погодные условия и военные действия, поскольку ВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Стоит напомнить, что централизованное газоснабжение в Донецкой области отсутствует с 23 мая. Бытовые потребители прифронтового региона остались без голубого топлива из-за повреждения магистрального газопровода и отсутствия альтернативных источников поставки газа на Донетчину.

В сентябре появилась информация о том, что в Донецкой области могут возобновить газоснабжение. После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и деоккупации Изюма бригады приступили к ремонтным работам на газопроводе, через который осуществлялись поставки топлива.