В Донецкой области могут возобновить газоснабжение (фото)

После освобождения Изюма на газопроводе, по которому осуществлялись поставки топлива на Донетчину, активно проводятся ремонтные работы.

Related video

После деоккупации Изюма, который был освобожден в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины, на территории Донецкой области могут возобновить газоснабжение. Эту информацию озвучил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Под публикацией об очередном обстреле россиянами города один из комментаторов поинтересовался, когда в населенном пункте будет возобновлено газоснабжение. Пользователь также напомнила Александру Гончаренко его июньское интервью, в котором он рассказывал, что в случае успеха ВСУ на Изюмском направлении в Краматорск возобновят поставки голубого топлива.

По словам мэра города, газопровод проходит вдоль Изюма и возобновление газоснабжения в Донецкой области возможно после того, как территория будет разминирована, а специалисты проведут необходимые ремонтные работы.

"Изюм освобожден, газопровод вдоль проходит. Ждем разминирования, ремонта и подачу газа в область. Когда получим газ в городе — вопрос можно будет мне адресовать. Никто на сегодняшний день не может оценить продолжительность ремонтных работ, которые должно выполнить Управление магистральных газопроводов, пока местность не будет разминирована и не будет установлен уровень разрушений газопровода. Я на связи и с главой области и с УМГ", — добавил Гончаренко под своей публикацией.

[ + – ] В Донецкой области могут возобновить газоснабжение

Отметим, что несколькими днями ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в ходе брифинга комментировал возможное возобновление газоснабжения на Донетчине. В начале полномасштабного вторжения основной газопровод, через который осуществлялись поставки топлива в регион, находился в Луганской области, которую со временем оккупировали.

В результате активных боевых действий был поврежден резервный газогон, а бытовые потребители Донецкой области до мая получали резервы газа, после чего газоснабжение было полностью остановлен. В ходе брифинга Кириленко подчеркнул, что в данный момент проводятся ремонтные работы, которые позволят возобновить поставки топлива на Донетчину.

"Есть два основных направления возобновления газоснабжения. Результатом для жителей области станет само восстановление газоснабжения, а не его процесс. Поэтому рассказывать о ходе работ в условиях военных действий считаем небезопасным. Когда работы закончатся, мы обязательно проинформируем жителей", — продолжил Кириленко и предупредил, что ОВА подходит к отопительному сезону из-за расчета, что газа зимой в области не будет.

Напомним, 23 мая на территории Донецкой области было отключено централизованное газоснабжение. Из-за повреждения магистрального газопровода, который расположен на оккупированной территории, и отсутствия альтернативных источников поставки топлива, сотни тысяч бытовых потребителей остались без газа.

Вслед за Донецкой областью без газоснабжения осталась Луганщина. Поставки голубого топлива на подконтрольную Украине территорию прекратились с 25 мая 2022 года.

Из-за отсутствия газоснабжения и невозможности обеспечить мирных жителей отоплением на Донбассе была объявлена обязательная эвакуация гражданских.