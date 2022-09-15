На Донеччині можуть відновити газопостачання (фото)

Після звільнення Ізюма на газопроводі, яким постачали паливо на Донеччину, активно проводяться ремонтні роботи.

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Після деокупації Ізюма, звільненого під час контрнаступу Збройних Сил України, на території Донецької області можуть відновити газопостачання. Цю інформацію озвучив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Під публікацією про черговий обстріл росіянами міста один із коментаторів поцікавився, коли у населеному пункті відновлять газопостачання. Користувачка також нагадала Олександру Гончаренку його червневе інтерв'ю, в якому він розповідав, що в разі успіху ЗСУ на Ізюмському напрямку до Краматорська відновлять постачання блакитного палива.

За словами мера міста, газопровід проходить вздовж Ізюма і відновлення газопостачання на Донеччині можливе після того, як територію розмінують, а фахівці проведуть необхідні ремонтні роботи.

"Ізюм звільнений, газопровід вздовж проходить. Чекаємо на розмінування, ремонт і подачу газу в область. Коли отримаємо газ у місті — питання можна мені адресувати. Ніхто на сьогодні не може оцінити тривалість ремонтних робіт, які має виконати Управління магістральних газопроводів, поки місцевість не розмінують і не встановлять рівень руйнувань газопроводу. Я на зв'язку і з головою області та з УМГ", — додав Гончаренко під своєю публікацією.

[ + – ] На Донеччині можуть відновити газопостачання

Зазначимо, що кількома днями раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу коментував можливе відновлення газопостачання на Донеччині. На початку повномасштабного вторгнення основний газопровід, через який здійснювалися постачання палива до регіону, знаходився у Луганській області, яку згодом окупували.

Внаслідок активних бойових дій пошкоджено резервний газогін, а побутові споживачі Донецької області до травня отримували резерви газу, після чого газопостачання повністю зупинили. Під час брифінгу Кириленко наголосив, що зараз проводяться ремонтні роботи, які дозволять відновити постачання палива на Донеччину.

"Є два основні напрямки відновлення газопостачання. Результатом для мешканців області стане саме відновлення газопостачання, а не його процес. Тому розповідати про хід робіт в умовах воєнних дій вважаємо небезпечним. Коли роботи закінчаться, ми обов'язково поінформуємо мешканців", — продовжив Кириленко і попередив, що ОВА підходить до опалювального сезону через розрахунок, що газу взимку в області не буде.

Нагадаємо, 23 травня на території Донецької області відключили централізоване газопостачання. Через пошкодження магістрального газопроводу, що розташований на окупованій території, та відсутність альтернативних джерел постачання палива, сотні тисяч побутових споживачів залишилися без газу.

Слідом за Донецькою областю без газопостачання залишилася Луганщина. Постачання блакитного палива на підконтрольну Україні територію припинилося з 25 травня 2022 року.

Через відсутність газопостачання та неможливість забезпечити мирних жителів опаленням на Донбасі було оголошено обов'язкову евакуацію цивільних.