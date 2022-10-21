У Донецькій області відновили централізоване газопостачання, — ОВА

Опалювальний сезон у регіоні стартує з 1 листопада, але теплі батареї будуть лише в мешканців 15 громад Донеччини.

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У прифронтовій Донецькій області відновили газопостачання, якого не було в регіоні з квітня 2022 року. Про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, свої зусилля для здійснення "героїчного вчинку" у вигляді поновлення газопостачання доклали працівники облгазу, Укртрансгазу, обласної та місцевих військових адміністрацій.

На фоні повернення газу Павло Кириленко наголосив, що в прифронтовій Донецькій області старт опалювального сезону очікується з 1 листопада. Однак, як попереджає голова ОВА, опалення отримають не всі громади, оскільки в регіоні продовжуються активні бойові дії.

"Централізоване опалення буде в 15 громадах Донеччини, а в 10 громадах опалюватимуться об'єкти критичної інфраструктури та будуть облаштовані пункти обігріву. Також у 10 громадах нині централізоване опалення неможливе, оскільки там ведуться активні бойові дії та відновлення зруйнованої критично важливої інфраструктури", — продовжив Кириленко, коментуючи поновлення газу в прифронтовій області.

За словами голови ОВА, опалення на сьогодні вже ввімкнули в 4 лікарнях і 10 навчальних закладах в Андріївській, Удаченській та Шахівській громадах. Водночас, як попереджає Кириленко, на подавання тепла в батареї побутових споживачів можуть вплинути погодні умови та воєнні дії, оскільки ЗС РФ продовжує завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Варто нагадати, що централізоване газопостачання в Донецькій області відсутнє з 23 травня. Побутові споживачі прифронтового регіону залишилися без блакитного палива через пошкодження магістрального газопроводу та відсутність альтернативних джерел постачання газу на Донеччину.

У вересні з'явилася інформація про те, що в Донецькій області можуть відновити газопостачання. Після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області та деокупації Ізюма бригади розпочали ремонтні роботи на газопроводі, через який здійснювалися постачання палива.