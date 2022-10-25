Москва считает деньги: нефтяные доходы России рухнули еще до ввода санкций

Поставки нефти из России морем рухнули до пятинедельного минимума за семь дней до 21 октября, потянув за собой и средний четырехнедельный показатель.

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Эффект от санкций Европейского Союза против российской нефти, которые должны ввести 5 декабря 2022 года, могут начать сказываться уже сейчас. Об этом пишет издание Bloomberg.

Так, поставки нефти из России морем рухнули до пятинедельного минимума за семь дней до 21 октября, потянув за собой и средний четырехнедельный показатель. Снижение объемов плюс маленькая ставка пошлины на зарубежные поставки привели к тому, что еженедельные доходы Кремля от продажи "черного золота" стали самыми низкими с тех пор, как Москва начала большое вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Кроме того, два ключевых индийских нефтеперерабатывающих завода могут прекратить спотовые закупки российской нефти, которая поступит после того, как 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, и суда транспортирующие нефть останутся без страхования и других услуг. Это при том, что перевозка нефти из России в Китай, Индию и Турцию достигла пика в июне до уровня 2,2 млн баррелей в сутки. Но, за четыре недели до 21 октября этот показатель снизился примерно на 330 000 баррелей в день. Однако объем нефти на танкерах, которые еще не прибыли в конечные пункты назначения, остается большим и составляет более 310 000 баррелей в день.

Напомним, правительство Индии 19 октября заявило о готовности рассмотреть предложение западных стран относительно ограничения цен на закупку российской нефти. По мнению экспертов, ограничение цены на российскую нефть может очень сильно повлиять на РФ, поскольку 38% доходов российского госбюджета в этом году должны приходиться на нефтегазовый сектор.

Ранее стало известно, что в условиях антироссийских санкций, мировые нефтяные трейдеры и компании владельцы танкеров создают огромный "теневой флот" для транспортировки российской нефти.