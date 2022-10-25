Москва рахує гроші: нафтові доходи Росії впали ще до введення санкцій

Постачання нафти з Росії морем впало до п'ятитижневого мінімуму за сім днів до 21 жовтня, потягнувши за собою і середній чотиритижневий показник.

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Ефект від санкцій Європейського Союзу проти російської нафти, які мають запровадити 5 грудня 2022 року, можуть почати позначатися вже зараз. Про це пише видання Bloomberg.

Так, постачання нафти з Росії морем впало до п'ятитижневого мінімуму за сім днів до 21 жовтня, потягнувши за собою і середній чотиритижневий показник. Зниження обсягів плюс маленька ставка мита на закордонні постачання призвели до того, що щотижневі доходи Кремля від продажу "чорного золота" стали найнижчими відколи Москва почала велике вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Крім того, два ключові індійські нафтопереробні заводи можуть припинити спотові закупівлі російської нафти, яка надійде після того, як 5 грудня набудуть чинності санкції ЄС, і судна, що транспортують нафту, залишаться без страхування та інших послуг. Це при тому, що перевезення нафти з Росії до Китаю, Індії та Туреччини досягло піку в червні до рівня 2,2 млн барелів на добу. Але за чотири тижні до 21 жовтня цей показник знизився приблизно на 330 000 барелів на день. Однак обсяг нафти на танкерах, які ще не прибули до кінцевих пунктів призначення, залишається більшим і становить понад 310 000 барелів на день.

Нагадаємо, уряд Індії 19 жовтня заявив про готовність розглянути пропозицію західних країн щодо обмеження цін на закупівлю російської нафти. На думку експертів, обмеження ціни на російську нафту може дуже вплинути на РФ, оскільки 38% доходів російського держбюджету цього року мають припадати на нафтогазовий сектор.

Раніше стало відомо, що в умовах антиросійських санкцій, світові нафтові трейдери і компанії власники танкерів створюють величезний "тіньовий флот" для транспортування російської нафти.