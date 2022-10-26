Достигли максимума: аналитик спрогнозировала, когда стоит ожидать снижения цен на яйца

В ближайшее время можно ожидать стабилизацию цен, а значительное снижение начнется с приходом теплой весны.

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За последние месяцы цены на яйца в Украине выросли до максимального уровня. Однако значительное удешевление этого продукта стоит ожидать весной. Об этом рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин изданию "РБК-Украина".

"Текущую цену можно считать максимальной. Дальше будет стабилизация и даже возможное частичное снижение", — сказала она.

На стабилизацию цен повлияет два фактора:

низкая покупательная способность украинцев, люди уменьшают потребление яиц;

восстановление технологической цепочки выращивания кур. После вторжения РФ некоторые предприятия из-за нестабильности частично приостановили инкубацию. В результате чего количество кур-несушек сократилось, а объемы производства уменьшились.

"С одной стороны будет уменьшаться спрос, а с другой — увеличиваться предложение. Это и приведет минимум к стабилизации цены, а также потенциальному снижению текущих цен на яйца на 10%", — отметила аналитик.

Когда ожидать спад цен?

Значительное снижение цен на яйца стоит ожидать с приходом тепла весной. Тогда начнется период яйценоскости кур в домохозяйствах.

Светлана Литвин также отметила, что в последнее время Украина не увеличивала экспорт яиц. С момента полномасштабной войны с Россией этот показатель оставался на низком уровне и не мог повлиять на рост цен.

Напомним, 19 октября Фокус разбирался, что дорожает сильнее всего накануне зимы. Осенью больше всего росли цены на куриные яйца по сравнению со всеми товарами и услугами, анализируемых Госстатом. Также дорожали одежда, образование, продукты быта.

По подсчетам ученых Института аграрной экономики уменьшение промышленного производства яиц из-за оккупации части территорий Украины достигло 25-30%.