Досягнули максимуму: аналітикиня спрогнозувала, коли варто очікувати зниження цін на яйця

Найближчим часом очікується стабілізація цін, а значне зниження розпочнеться з приходом теплої весни.

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Останніми місяцями ціни на яйця в Україні зросли до максимального рівня. Однак значне здешевлення цього продукту варто очікувати навесні. Про це розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин "РБК-Україна".

"Поточну ціну можна вважати максимальною. Далі буде стабілізація та навіть можливе часткове зниження", — сказала вона.

На стабілізацію цін вплинуть два фактори:

низька купівельна спроможність українців, люди зменшують споживання яєць;

відновлення технологічного ланцюжка вирощування курей. Після вторгнення РФ деякі підприємства через нестабільність частково призупинили інкубацію. Внаслідок цього кількість курей-несучок скоротилася, а обсяги виробництва зменшилися.

"Із одного боку, зменшуватиметься попит, а з іншого — збільшуватиметься пропозиція. Це й призведе, як мінімум, до стабілізації ціни, а також до потенційного зниження поточних цін на яйця на 10%", — зазначила аналітикиня.

Коли очікувати на спад цін?

Значного зниження цін на яйця варто очікувати з настанням тепла навесні. Тоді почнеться період несучості курей у домогосподарствах.

Світлана Литвин також наголосила, що останнім часом Україна не збільшувала експорт яєць. Із моменту повномасштабної війни з Росією цей показник залишався на низькому рівні та не міг вплинути на зростання цін.

Нагадаємо, 19 жовтня Фокус розбирався, що дорожчає найсильніше напередодні зими. Восени найбільше зростали ціни на курячі яйця порівняно з усіма товарами та послугами, які аналізує Держстат. Також дорожчали одяг, освіта, продукти побуту.

За підрахунками вчених Інституту аграрної економіки, зменшення промислового виробництва яєць через окупацію частини територій України досягло 25-30%.