Обстрелы ценам не помеха: сколько стоит аренда квартиры в Киеве

В октябре столица Украины пережила уже несколько серьезных атак со стороны российской армии. Как обстрелы Киева отразились на рынке аренды квартир.

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В начале октября выбор вариантов квартир в Киеве насчитывал более 19 тысяч объявлений в базе OLX. Однако уже 17 октября, когда Киев во второй раз подвергся атаке со стороны россиян, количество предложений аренды упало на 14%. Самое ощутимое снижение предложения — в Деснянском (на 23%), Дарницком (на 21%) и Днепровском (на 19%) районах столицы. Об этом сказано в исследовании OLX Недвижимость.

По данным OLX Недвижимость, наименьшее изменение количества предложений по аренде жилья – в Печерском и в Шевченковском районах, там предложение сократилось на 10% и на 12% соответственно.

А вот цена аренды пока не меняется. "Резкого изменения стоимости аренды не произошло. Например, за однокомнатную в Голосеевском и Шевченковском районах арендодатели также предлагали в течение двух недель октября аренду по цене 12-15 тыс грн, в Соломенском и Дарницком — на уровне 10 тыс грн, в Деснянском и Днепровском – 6 и 9 тыс грн соответственно", — говорят специалисты OLX Недвижимость.

Они также сообщили, что сейчас в Киеве цена аренды жилья все еще ниже, чем в период до вторжения РФ в Украину.

"Если сравнивать две недели, когда столица подверглась российским обстрелам, с аналогичным периодом в мирном январе 2022 года, то следует отметить, что сейчас стоимость аренды в большинстве районов еще не достигла довоенного уровня. Самые популярные квартиры — однокомнатные — больше всего подешевели в Святошинском и Деснянском районах — почти на 14%. Если сравнивать с октябрем прошлого года, то разница еще более существенная. Так, цена аренды в вышеупомянутых районах Киева за год стала меньше на 22% в Деснянском и на 19% в Святошинском", — говорят эксперты.

Также, согласно данным OLX Недвижимость, за год выбор однокомнатных квартир на левом берегу Киева вырос на 39%. А на правом берегу количество объявлений выросло всего на 32%. Эксперты говорят, что постепенно снизилось количество предложений трехкомнатных. "Ассортимент квартир по состоянию на 17 октября увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот трехкомнатных квартир стало меньше на 5,5% на левом берегу и почти на 8% на правом. Вероятно, спрос на большую жилую площадь вызван внутренней миграцией семей из прифронтовых регионов Украины", — отметили эксперты.

Ранее Фокус писал, что рынок аренды жилья в Киеве в последнее время восстановился на 80%, но в отдельных ценовых сегментах цены на аренду жилья растут не только из-за повышенного спроса, но и из-за изменения курса доллара, то есть, на фоне девальвации.

Как сообщалось, в Киеве собираются предложить переселенцам аренду с правом выкупа.