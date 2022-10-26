Обстріли цінам не перешкода: скільки коштує оренда квартири у Києві

У жовтні столиця України вже пережила кілька серйозних атак з боку російської армії. Як обстріл Києва позначився на ринку оренди квартир.

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На початку жовтня вибір варіантів квартир у Києві налічував понад 19 тисяч оголошень на базі OLX. Проте вже 17 жовтня, коли Київ вдруге зазнав атаки з боку росіян, кількість пропозицій оренди впала на 14%. Найвідчутніше зниження пропозиції – у Деснянському (на 23%), Дарницькому (на 21%) та Дніпровському (на 19%) районах столиці. Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

За даними OLX Нерухомість, найменша зміна кількості пропозицій з оренди житла – у Печерському та Шевченківському районах, там пропозиція скоротилася на 10% та на 12% відповідно.

А ось ціна оренди поки що не змінюється. Різкої зміни вартості оренди не відбулося. Наприклад, за однокімнатну в Голосіївському та Шевченківському районах орендодавці також пропонували протягом двох тижнів жовтня оренду за ціною 12-15 тис. грн, у Солом'янському та Дарницькому — на рівні 10 тис. грн, у Деснянському та Дніпровському – 6 та 9 тис. грн відповідно”, – кажуть фахівці OLX Нерухомість.

Вони також повідомили, що зараз у Києві ціна оренди житла все ще нижча, ніж у період до вторгнення РФ до України.

"Якщо порівнювати два тижні, коли столиця зазнала російських обстрілів, з аналогічним періодом у мирному січні 2022 року, то слід зазначити, що зараз вартість оренди в більшості районів ще не досягла довоєнного рівня. Найпопулярніші квартири — однокімнатні — найбільше подешевшали у Святошинському та Деснянському районах — майже на 14%. Якщо порівнювати з жовтнем минулого року, то різниця ще суттєвіша. Так, ціна оренди у вищезгаданих районах Києва за рік стала меншою на 22% у Деснянському та на 19% у Святошинському ”, — кажуть експерти.

Також, згідно з даними OLX Нерухомість, за рік вибір однокімнатних квартир на лівому березі Києва виріс на 39%. А на правому березі кількість оголошень зросла лише на 32%. Експерти кажуть, що поступово знизилася кількість пропозицій трикімнатних квартир. Асортимент квартир станом на 17 жовтня збільшився на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А ось трикімнатних квартир стало менше на 5,5% на лівому березі і майже на 8% на правому. внутрішньою міграцією сімей із прифронтових регіонів України", — зазначили експерти.

Раніше Фокус писав, що ринок оренди житла в Києві останнім часом відновився на 80%, але в окремих цінових сегментах ціни на оренду житла зростають не лише через підвищений попит, а й через зміну курсу долара, тобто на тлі девальвації.

Як повідомлялося, у Києві збираються запропонувати переселенцям оренду із правом викупу.