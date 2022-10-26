5000 вагонов дров: для украинцев уже подготовили бесплатную древесину на зиму

Областные военные администрации получили деньги на закупку 250 тыс. кубов топливной древесины для украинцев на прифронтовых территориях.

Related video

Украинское правительство уже перечислило на счета восьми областных военных администраций (ОВА) больше 500 млн грн для закупки дров, которые бесплатно раздадут украинцам на прифронтовых территориях. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что всего ОВА должны закупить 250 тыс. кубов топливной древесины – или 5 000 вагонов ее. Этих дров должно хватить на 70 тыс. домохозяйств. Заказать дрова можно будет через областные военные администрации.

"ОВА должны быстро закупить древесину у лесхозов и передать домохозяйствам. Вся древесина должна быть доставлена людям. Вовремя и бесплатно", – сказано в сообщении Ирины Верещук.

Ранее в постановлении Кабмина были перечислены области, жителей которых будут обеспечивать бесплатными дровами. Это:

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Черниговская область;

Харьковская область;

Сумская область;

Херсонская область;

Николаевская область;

Запорожская область.

Тем временем эксперты оценили вероятность масштабного блэкаута в Украине. Ситуация зависит напрямую от ракетных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что украинские власти могут пересмотреть тариф на газ для бытовых потребителей уже в 2023 году.