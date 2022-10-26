5 000 вагонів дров: для українців уже підготували безкоштовну деревину на зиму

Обласні військові адміністрації отримали гроші на закупівлю 250 тис. кубів паливної деревини для українців на прифронтових територіях.

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Український уряд уже переказав на рахунки восьми обласних військових адміністрацій (ОВА) понад 500 млн грн для закупівлі дров, які безкоштовно роздадуть українцям на прифронтових територіях. Про це повідомила міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що всього ОВА мають закупити 250 тис. кубів паливної деревини — або 5 000 її вагонів. Цих дров має вистачити на 70 тис. домогосподарств. Замовити дрова можна буде через обласні військові адміністрації.

"ОВА мають швидко закупити деревину в лісгоспів і передати домогосподарствам. Уся деревина має бути доставлена людям. Вчасно та безкоштовно", — сказано в повідомленні Ірини Верещук.

Раніше в ухвалі Кабміну були перераховані області, мешканців яких забезпечуватимуть безкоштовними дровами. Це:

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Сумська область;

Херсонська область;

Миколаївська область;

Запорізька область.

Тим часом експерти оцінили ймовірність масштабного блекауту в Україні. Ситуація залежить безпосередньо від ракетних ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що українська влада може переглянути тариф на газ для побутових споживачів уже в 2023 році.