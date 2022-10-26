В Германии может появиться налог для сверхбогатых: причем здесь Украина

Большинство парламентариев в Бундестаге поддержали эту инициативу, потому что война в Украине, по их мнению, создает глобальные проблемы европейцам из-за роста цен на энергию и продукты питания.

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В Германии могут снова ввести налог для сверхбогатых граждан страны, чтобы справиться с энергокризисом и финансово поддерживать экономику Украины. Об этом сообщает издание Spiegel.de.

Идея депутата из Социал-демократической партии Германии Саскии Эскен была поддержана большинством депутатов Бундестага, которые считают, что война в Украине создает глобальные проблемы европейцам из-за роста цен на энергию и продукты питания.

"Эта налоговая инициатива позволит объединить те части немецкого общества, которые выступают за восстановление в Украине и поддерживают предоставленный на солидарных условиях налог на активы сверхбогатых", — отметила Саския Эскен.

Опыт Германии: налог на богатство уже отменяли

Отмечается, что инициатива депутатов предполагает возвращение так называемого налога на богатство, который действовал в Германии до 1997 года. Налог был отменен Федеральным конституционным судом Германии, который признал его противоречащим Основному закону ФРГ. Теперь германские власти, в рамках налога на сверхбогатство, планируют финансировать проекты по восстановлению Украины от войны.

Напомним, 25 октября стало известно, что Германия выделит Украине 20 млн евро на покупку оборудования для ликвидации последствий российских ракетных ударов по критической инфраструктуре. По данным министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, войска России повредили 581 объект теплоснабжения, почти половину из которых удалось восстановить.

Киевская школа экономики подсчитала, что Украина понесла ущерба от полномасштабной войны с Россией к сентябрю на сумму более 127 миллиардов долларов. Больше всего пострадала жилищная инфраструктура.