У Німеччині може з'явитися податок для надбагатих: до чого тут Україна

Більшість парламентарів у Бундестазі підтримали цю ініціативу, тому що війна в Україні, на їхню думку, створює глобальні проблеми європейцям через зростання цін на енергію і продукти харчування.

Related video

У Німеччині можуть знову запровадити податок для надбагатих громадян країни, щоб упоратися з енергокризою і фінансово підтримувати економіку України. Про це повідомляє видання Spiegel.de.

Ідею депутата із Соціал-демократичної партії Німеччини Саскії Ескен було підтримано більшістю депутатів Бундестагу, які вважають, що війна в Україні створює глобальні проблеми європейцям через зростання цін на енергію і продукти харчування.

"Ця податкова ініціатива дозволить об'єднати ті частини німецького суспільства, які виступають за відновлення в Україні та підтримують поданий на солідарних умовах податок на активи надбагатих", — зазначила Саскія Ескен.

Досвід Німеччини: податок на багатство вже скасовували

Наголошується, що ініціатива депутатів передбачає повернення так званого податку на багатство, який діяв у Німеччині до 1997 року. Податок було скасовано Федеральним конституційним судом Німеччини, який визнав його таким, що суперечить Основному закону ФРН. Тепер німецька влада, в межах податку на надбагатство, планує фінансувати проєкти щодо відновлення України від війни.

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Німеччина виділить Україні 20 млн євро на купівлю обладнання для ліквідації наслідків російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі. За даними міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова, війська Росії пошкодили 581 об'єкт теплопостачання, майже половину з яких вдалося відновити.

Київська школа економіки підрахувала, що Україна зазнала збитків від повномасштабної війни з Росією до вересня на суму понад 127 мільярдів доларів. Найбільше постраждала житлова інфраструктура.