7,5 млрд грн в день: в Раде назвали ущерб для ВВП Украины от воздушных тревог

Глава финкомитета парламента Даниил Гетманцев убежден, что на предприятиях государственного и частного сектора экономики необходимо организовать работу таким образом, чтобы обеспечить производство необходимой для победы продукции.

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Украинская экономика теряет за один рабочий день не менее 7,5 млрд гривен из-за масштабных воздушных тревог. Таким образом враг пытается не только уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, но и парализовать экономическую активность, сообщает глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По словам нардепа, российские оккупанты умышленно наносит удары в то время когда утром в начале недели люди едут по своим рабочим местам. Когда начинаются обстрелы, в большинстве украинских областей, а иногда и по всей неоккупированной территории Украины звучат сигналы воздушной тревоги, что безусловно наносит ущерб украинской экономике.

"Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день исчисляется по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП. Мы не можем отдать врагу эти крайне необходимые нам деньги", — пишет Гетманцев Facebook, при этом нардеп уточнил, что эта сумма справедлива в том случае, когда воздушная тревога продолжается на протяжении всего рабочего дня.

Нардеп убежден, что в таких условиях необходимо организовать работу таким образом, чтобы не просто компенсировать ущерб от простоев, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции. Причем это касается как государственного, так и частного сектора украинской экономики.

Ранее сообщалось, что реальные зарплаты украинцев до конца года сократятся на 26,9%. При этом в Нацбанке отметили в следующем году в Украине начнется рост заработной платы из-за увеличения спроса на рабочую силу в отдельных отраслях.

Также Нацбанк спрогнозировал стоимость топлива в Украине в 2023 году. Согласно прогнозам, цены на топливо увеличатся на 20%, поскольку система налогообложения топлива вернется на довоенный уровень