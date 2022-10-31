7,5 млрд грн на день: у Раді назвали збитки для ВВП України від повітряних тривог

Голова фінкомітету парламенту Данило Гетманцев переконаний, що на підприємствах державного та приватного сектору економіки необхідно організувати роботу так, щоб забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції.

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Українська економіка втрачає за один робочий день не менш як 7,5 млрд гривень через масштабні повітряні тривоги. Так, ворог намагається не тільки знищити енергетичну інфраструктуру України, а й паралізувати економічну активність, повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За словами нардепа, російські окупанти навмисне завдають ударів у той час, коли вранці на початку тижня люди їдуть на свої робочі місця. Коли починаються обстріли, у більшості українських областей, а іноді й по всій неокупованій території України лунають сигнали повітряної тривоги, що, безумовно, завдає шкоди українській економіці.

"Втрати від масштабних тривог, які тривають робочий день, обчислюється щонайменше у 7,5 млрд грн втрат для ВВП. Ми не можемо віддати ворогові ці вкрай необхідні нам гроші", — пише Гетманцев Facebook, водночас нардеп уточнив, що ця сума справедлива у разі, коли повітряна тривога триває протягом усього робочого дня.

Нардеп переконаний, що за таких умов необхідно організувати роботу так, щоб не просто компенсувати збитки від простоїв, а й забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції. І це стосується як державного, так і приватного сектору української економіки.

Раніше повідомлялося, що реальні зарплати українців до кінця року скоротяться на 26,9%. Водночас у Нацбанку зазначили наступного року, що в Україні почнеться зростання заробітної плати через збільшення попиту на робочу силу в окремих галузях.

Також Нацбанк спрогнозував вартість палива в Україні у 2023 році. Згідно з прогнозами, ціни на пальне збільшаться на 20%, оскільки система оподаткування палива повернеться на довоєнний рівень.