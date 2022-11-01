Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уйдет в отставку, — СМИ

Его должность в государственной компании, по данным журналистов, займет действующий министр развития громад Алексей Чернышев.

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Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом пишет издание "Экономическая правда", ссылаясь на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, Юрий Витренко уже написал заявление об увольнении и в скором времени объявит о своей отставке.

Его должность в "Нафтогазе" должен занять действующий министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Согласно действующему законодательству, Юрия Витренко должен быть уволен Наблюдательным советом монополиста, однако при его отсутствии решение об отставке может поддержать Кабинет министров.

"Чтобы правительство могло назначить Чернышева новым руководителем "Нафтогаза", сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат исполняющего обязанности, а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании", — добавил осведомленный инсайдер в комментарии журналистам.

На момент публикации материала пресс-служба "Нафтогаза" и сам Юрий Витренко официально не комментировали информацию о возможной отставке действующего главы правления монополиста.

Юрий Витренко — украинский экономист, политик, глава правления НАК "Нафтогаз" с 29 апреля 2021 года. С 2014 по 2022 год Юрий Витренко работал на должности исполнительного директора монопополиста, а с декабря 200 по апрель 2021 года — занимал пост и.о. министра энергетики Украины.

Отметим, что в начале октября Юрий Витренко анонсировал, что Украина может отказаться от использования газа для отопления. По словам главы правления "Нафтогаз", уже в следующем отопительном сезоне страна может перейти на сжигание биомассы и твердого вторичного топлива, благодаря которым бытовые потребители получат тепло в своих квартирах.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" анонсировал наихудшую в истории страны зиму. Из-за постоянных обстрелов в Украине разрушены около 40% энергообъектов, поэтому в зимний период украинские города рискуют остаться без электроэнергии и отопления.