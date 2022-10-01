Будут сжигать мусор: Украина откажется от использования газа для отопления, — Витренко

Положительный опыт в получении энергии от сжигания бытового мусора показал Житомир. В городе построят три ТЭЦ, которые будут работать на таком источнике.

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Украина намерена к следующему отопительному сезону полностью отказаться от использования природного газа для отопления. Вместо этого будет сжигаться биомасса и RDF (твердое вторичное топливо, — ред), что фактически является бытовым мусором. Об этом рассказал глава правления энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

По его словам, положительный опыт в этом направлении показал Житомир.

"Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на отопление, например биомассу, мусор. Кроме того, что мы изучаем этот положительный опыт", — сказал он.

Витренко сообщил, что "Нафтогаз" работает с городом над тремя проектами, которые позволят производить тепло и электричество из биомассы и RDF. Он отметил, что это экономически и экологически выгодно. В Житомире построят три ТЭЦ, которые будут работать на бытовом мусоре и щепе.

"Мы также должны сами осознавать, насколько важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее. Потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — 2-3 месяца", — объяснил Витренко.

Также глава "Нафтогаза" добавил, что компании экономически выгоднее помочь сейчас запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон.

Во Львове построят биотопливную котельню

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что город совместно с "Нафтогазом" начинает строить современную биотопливную котельню. По его словам, ее мощностей хватит, чтобы обеспечить теплом четверть областного центра. Предприятие заработает уже в феврале 2023 года, стоимость проекта — 1 млрд грн.

"Это пилотный проект для Украины. Следующий шаг — строительство таких котельных во всех городах", — сказал Садовой.

[ + – ] Проект биотопливной станции во Львове

Напомним, 21 сентября стало известно, что Китай отправит в космос первые солнечные панели, чтобы проверить, можно ли использовать энергию солнца на орбите и отправлять ее обратно на Землю.

16 сентября эксперты в комментарии для Фокуса рассказали, что Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии. В зимний период нашей стране придется либо покупать электроэнергию у соседних стран, либо ограничить спрос через схему веерных отключений потребителей.