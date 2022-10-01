Спалюватимуть сміття: Україна відмовиться від використання газу для опалення, — Вітренко

Позитивний досвід отримання енергії від спалювання побутового сміття показав Житомир. У місті збудують три ТЕЦ, які працюватимуть на такому джерелі.

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Україна має намір до наступного опалювального сезону повністю відмовитись від використання природного газу для опалення. Натомість спалюватиметься біомаса та RDF (тверде вторинне паливо — ред), що фактично є побутовим сміттям. Про це розповів голова правління енергетичної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

За його словами, позитивний досвід у цьому напрямі показав Житомир.

"Досвід Житомира показує, що в більшості випадків можна до наступного опалювального сезону перейти з природного газу на опалення, наприклад, біомасу, сміття. Крім того, що ми вивчаємо цей позитивний досвід", — сказав він.

Вітренко повідомив, що "Нафтогаз" працює з містом над трьома проєктами, які дозволять виробляти тепло й електрику з біомаси та RDF. Він зазначив, що це економічно й екологічно вигідно. У Житомирі збудують три ТЕЦ, які працюватимуть на побутовому смітті та трісках.

"Ми також повинні самі усвідомлювати, наскільки важливо перейти з природного газу на біомасу, альтернативні джерела, теплові насоси якнайшвидше. Тому що за ринкової ціни на газ термін окупності таких проєктів — 2-3 місяці", — пояснив Вітренко.

Також глава "Нафтогазу" додав, що компанії економічно вигідніше допомогти зараз запустити такі проєкти, ніж імпортувати газ навіть цього опалювального сезону.

У Львові збудують біопаливну котельню

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що місто спільно з "Нафтогазом" починає будувати сучасну біопаливну котельню. За його словами, її потужностей вистачить, щоб забезпечити теплом чверть обласного центру. Підприємство запрацює вже у лютому 2023 року, вартість проєкту — 1 млрд грн.

"Це пілотний проєкт для України. Наступний крок — будівництво таких котелень у всіх містах", — сказав Садовий.

[ + – ] Проєкт біопаливної станції у Львові

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що Китай відправить у космос перші сонячні панелі, щоб перевірити, чи можна використовувати енергію сонця на орбіті та відправляти її назад на Землю.

16 вересня експерти у коментарі для Фокусу розповіли, що Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії. Взимку нашій країні доведеться або купувати електроенергію у сусідніх країн, або обмежити попит через схему віялових відключень споживачів.