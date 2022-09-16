Потрібні гігавати: коли Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії

Узимку Україні доведеться або купувати електроенергію в сусідніх країн, або обмежити попит через схему віялових відключень споживачів.

Related video

У НЕК "Укренерго" повідомили про нові досягнення в експорті української електроенергії. Там кажуть, що за тижні вересня надходження від експорту електроенергії досягли $131 млн. Також наголошується, що сьогодні, коли українська мережа синхронізована з енергосистемою ENTSO-E, можливість експорту електроенергії в Європі відкрита для всіх українських виробників.

"Україна два з половиною місяця заробляє на експорті електроенергії, ми поступово перетворюємося з прохачів на стратегічно важливих партнерів ЄС. Це — головний результат і успіх нашої синхронізації з ENTSO-E", — повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Важливо

Блекаут, віялові відключення — що далі. Чим обернуться для українців удари РФ по енергомережах

Водночас найбільша атомна електростанція ЗАЕС зупинена та не подає електроенергію в мережу країни. Це пов'язано з безпекою блоків, які вивели в холодну зупинку через дії російських окупантів, що захопили станцію. Однак відсутність ЗАЕС у системі енергопостачання України буде складно замістити, кажуть опитані Фокусом експерти.

"Зупинення блоків було необхідним, вибуття блоків із системи через окупацію станції призведе до серйозних проблем енергозабезпечення країни, особливо в умовах ризиків ударів ракетних по об'єктах енергетичної інфраструктури. І навряд чи ми зможемо розширювати експорт у такій ситуації", — прокоментував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. На його думку, Україна може в пікові моменти зростання попиту на електроенергію купувати електроенергію в країн ЄС, тобто імпортувати електроенергію.

"Імпорт може бути, але він дуже проблематичний — наша синхронізація з ENTSO-E обмежена об'ємом 300 МВт. Це — невелика величина, а можливості перетоків у нас — 2ГВт. Можливості імпорту обмежені, а ціна в ЄС величезна, і є дефіцит електроенергії в самому Євросоюзі”, — зазначив Володимир Омельченко.

Важливо

Не лише МАГАТЕ. Чи може Україна розв'язати питання безпеки Запорізької АЕС

На думку експертів, зростання споживання електроенергії в Україні в зимовий період може бути пов'язане з потребою використовувати електрообігрів. Крім того, якщо в результаті ракетних ударів ЗС РФ постраждають станції, що виробляють електроенергію, то обсяг виробництва електроенергії впаде до критичного рівня. Це означатиме необхідність застосування заходів у вигляді віялових відключень споживачів.

"Ураження генерації може призвести до обмеження енергопостачання. Тобто віяловими відключеннями балансуватимуть систему", — зазначає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Раніше Фокус писав, що останній робочий блок Запорізької АЕС більше не виробляє та не передає в енергомережу електроенергію.

Як повідомлялося, повне зупинення енергоблоків Запорізької атомної станції потенційно може призвести до дефіциту виробництва електроенергії.