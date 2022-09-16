Нужны гигаватты: когда Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии

В зимний период Украине придется либо покупать электроэнергию у соседних стран, либо ограничить спрос через схему веерных отключений потребителей.

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В НЭК "Укрэнерго" сообщили о новых достижениях в экспорте украинской электроэнергии. Там говорят, что за недели сентября поступления от экспорта электроэнергии достигли $131 млн. Также отмечается, что сегодня, когда украинская сеть синхронизирована с энергосистемой ENTSO-E, возможность экспорта электроэнергии в Европе открыта для всех украинских производителей.

"Украина два с половиной месяца зарабатывает на экспорте электроэнергии, мы постепенно превращаемся из просителей – в стратегически важных партнеров ЕС. Это — главный результат и успех нашей синхронизации с ENTSO-E", – сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Тем временем, крупнейшая атомная электростанция ЗАЭС остановлена и не подает электроэнергию в сеть страны. Это связано с безопасностью блоков, которые вывели в холодный останов из-за действий российских оккупантов, что захватили станцию. Однако отсутствие ЗАЭС в системе энергопоставок Украины будет сложно заместить, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"Остановка блоков была необходима, выбытие блоков из системы из-за оккупации станции приведет к серьезным проблемам энергообеспечения страны, особенно в условиях рисков ударов ракетных по объектам энергетической инфраструктуры. И вряд ли мы сможем расширять экспорт в такой ситуации", — прокомментировал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его мнению, Украина может в пиковые моменты роста спроса на электроэнергию совершать покупку электроэнергии у стран ЕС, то есть, импортировать электроэнергию.

"Импорт может быть, но он очень проблематичный – наша синхронизация с ENTSO-E ограничена объемом 300 МВт. Это — небольшая величина, а возможности перетоков у нас — 2ГВт. Возможности импорта ограничены, а цена в ЕС огромная, да и есть дефицит электроэнергии в самом Евросоюзе", — отметил Владимир Омельченко.

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По мнению экспертов, рост потребления электроэнергии в Украине в зимний период может быть связан с потребностью использовать электрообогрев. Кроме того, если в результате ракетных ударов ВС РФ пострадают производящие электроэнергию станции, то объем производства электроэнергии упадет до критического уровня. Это будет означать необходимость применения мер в виде веерных отключений потребителей.

"Поражение генерации может привести к ограничению энергоснабжения. То есть, веерными отключениями будут балансировать систему", — отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ранее Фокус писал, что последний работающий блок Запорожской АЭС больше не производит и не передает в энергосеть электроэнергию.

Как сообщалось, полная остановка энергоблоков Запорожской атомной станции потенциально может привести к дефициту производства электроэнергии.