Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко піде у відставку, — ЗМІ

Його посаду в державній компанії, за даними журналістів, обійме чинний міністр розвитку громад Олексій Чернишов.

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Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко найближчим часом піде у відставку. Про це пише видання "Економічна правда", посилаючись на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, Юрій Вітренко вже написав заяву про звільнення та незабаром оголосить про свою відставку.

Його посаду в "Нафтогазі" має обійняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Згідно з чинним законодавством, Юрія Вітренка має звільнити Наглядова рада монополіста, проте за його відсутності рішення про відставку може підтримати Кабінет міністрів.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником "Нафтогазу", спочатку з посади міністра його повинен звільнити парламент. Тому цілком ймовірний варіант, що замість Вітренка на якийсь час призначать виконувача обов'язків, а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", — додав обізнаний інсайдер у коментарі журналістам.

На момент публікації матеріалу пресслужба "Нафтогазу" та сам Юрій Вітренко офіційно не коментували інформацію про можливу відставку чинного голови правління монополіста.

Юрій Вітренко — український економіст, політик, голова правління НАК "Нафтогаз" з 29 квітня 2021 року. З 2014 по 2022 рік Юрій Вітренко працював на посаді виконавчого директора монополіста, а з грудня 200 по квітень 2021 року обіймав посаду в.о. міністра енергетики України.

Зазначимо, що на початку жовтня Юрій Вітренко анонсував, що Україна може відмовитись від використання газу для опалення. За словами голови правління "Нафтогазу", вже наступного опалювального сезону країна може перейти на спалювання біомаси та твердого вторинного палива, завдяки яким побутові споживачі отримають тепло у своїх квартирах.

Також повідомлялося, що "Нафтогаз" анонсував найгіршу в історії країни зиму. Через постійні обстріли в Україні зруйновано близько 40% енергооб'єктів, тому в зимовий період українські міста ризикують залишитися без електроенергії та опалення.