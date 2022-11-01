Индия, Бразилия и даже Испания: на ком зарабатывает Россия продавая свои энергоресурсы
Как один из самых важных в мире производителей нефти, газа и сырья, Россия имеет давние и прибыльные торговые партнерства.
Из-за международных санкций за войну в Украине Россия потеряла значительную часть европейского рынка, однако наладила продаж своего сырья остальному миру. Больше всего экспорт вырос в Индию, Турцию и Бразилию, пишет издание The New York Times.
Так, аналитики проанализировали торговые связи РФ до и после начала полномасштабной войны. Оказывается, российское сырье продолжает поступать в больших объемах, и масштабные санкции этому не мешают.
Хотя конечно, санкционные ограничения таки повлияли на торговлю Кремля. К примеру, Россия нашла покупателей для своей нефти в Индии Китае, а Саудовская Аравия, Ирак и Ангола, которые раньше торговали с азиатскими странам, теперь перенаправили свои потоки нефти в Европу.
Сколько денег Россия в конечном итоге получит от продажи нефти, остается неясным. Поскольку спрос на свою продукцию в других странах упал, Москва вынуждена продавать свою нефть в Индию и Китай по сниженной ставке. В декабре 2022 года западные страны, скорее всего, введут ценовой потолок, который еще больше ограничит доход Москвы от продажи нефти.
До сих пор более высокие цены на энергоносители компенсировали эти последствия. Цены на эталонные масла, такие как нефть марки Brent и нефть марки Urals – сильно торгуемые сорта сырой нефти, которые служат глобальными эталонными ценами для покупателей и продавцов нефти – упали в последние месяцы.
В какие страны вырос экспорт из РФ:
- Индия +430%
- Турция +213%
- Бразилия +166%
- Бельгия +130%
- Испания +112%
Журналисты отмечают, что как один из самых важных в мире производителей нефти, газа и сырья, Россия имеет давние и прибыльные торговые партнерства. Разорвать эти связи непросто, отмечают в публикации.
Тем временем Москва панически ищет новые рынки сбыта для своей нефти, которую необходимо продать до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении морского экспорта РФ. По данным издания Bloomberg, помимо Китая, Индии и Турции больше никто не заинтересован в покупке российской нефти в значимых для ее экономики объемах. Так, морские перевозки из России выросли за семь дней до 28 октября, но среднее значение за четыре недели изменилось в противоположном направлении.
Еще напомним, что зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть. В отчете финучреждения отмечается, что количество соискателей существенно превышает имеющиеся вакансии.