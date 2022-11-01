Индия, Бразилия и даже Испания: на ком зарабатывает Россия продавая свои энергоресурсы

Как один из самых важных в мире производителей нефти, газа и сырья, Россия имеет давние и прибыльные торговые партнерства.

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Из-за международных санкций за войну в Украине Россия потеряла значительную часть европейского рынка, однако наладила продаж своего сырья остальному миру. Больше всего экспорт вырос в Индию, Турцию и Бразилию, пишет издание The New York Times.

Так, аналитики проанализировали торговые связи РФ до и после начала полномасштабной войны. Оказывается, российское сырье продолжает поступать в больших объемах, и масштабные санкции этому не мешают.

Хотя конечно, санкционные ограничения таки повлияли на торговлю Кремля. К примеру, Россия нашла покупателей для своей нефти в Индии Китае, а Саудовская Аравия, Ирак и Ангола, которые раньше торговали с азиатскими странам, теперь перенаправили свои потоки нефти в Европу.

Сколько денег Россия в конечном итоге получит от продажи нефти, остается неясным. Поскольку спрос на свою продукцию в других странах упал, Москва вынуждена продавать свою нефть в Индию и Китай по сниженной ставке. В декабре 2022 года западные страны, скорее всего, введут ценовой потолок, который еще больше ограничит доход Москвы от продажи нефти.

[ + – ] Кто покупает нефть у России

До сих пор более высокие цены на энергоносители компенсировали эти последствия. Цены на эталонные масла, такие как нефть марки Brent и нефть марки Urals – сильно торгуемые сорта сырой нефти, которые служат глобальными эталонными ценами для покупателей и продавцов нефти – упали в последние месяцы.

В какие страны вырос экспорт из РФ:

Индия +430%

Турция +213%

Бразилия +166%

Бельгия +130%

Испания +112%

Журналисты отмечают, что как один из самых важных в мире производителей нефти, газа и сырья, Россия имеет давние и прибыльные торговые партнерства. Разорвать эти связи непросто, отмечают в публикации.

Тем временем Москва панически ищет новые рынки сбыта для своей нефти, которую необходимо продать до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении морского экспорта РФ. По данным издания Bloomberg, помимо Китая, Индии и Турции больше никто не заинтересован в покупке российской нефти в значимых для ее экономики объемах. Так, морские перевозки из России выросли за семь дней до 28 октября, но среднее значение за четыре недели изменилось в противоположном направлении.

Еще напомним, что зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть. В отчете финучреждения отмечается, что количество соискателей существенно превышает имеющиеся вакансии.