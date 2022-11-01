Індія, Бразилія та навіть Іспанія: на кому заробляє Росія, продаючи свої енергоресурси
Як один із найважливіших у світі виробників нафти, газу та сировини Росія має давні та прибуткові торговельні партнерства.
Через міжнародні санкції за війну в Україні Росія втратила значну частину європейського ринку, проте налагодила продаж своєї сировини решті світу. Найбільше експорт виріс в Індію, Туреччину та Бразилію, пише видання The New York Times.
Так, аналітики проаналізували торгові зв'язки РФ до початку початку повномасштабної війни. Виявляється, російська сировина продовжує надходити у великих обсягах, і масштабні санкції цьому не заважають.
Хоча, звісно, санкційні обмеження таки вплинули на торгівлю Кремля. Наприклад, Росія знайшла покупців для своєї нафти в Китаї, а Саудівська Аравія, Ірак і Ангола, які раніше торгували з азійськими країнами, тепер перенаправили свої потоки нафти в Європу.
Скільки грошей Росія зрештою отримає від продажу нафти, залишається незрозумілим. Оскільки попит на її продукцію в інших країнах впав, Москва змушена продавати свою нафту в Індію та Китай за зниженою ставкою. У грудні 2022 року західні країни, швидше за все, запровадять цінову стелю, яка ще більше обмежить дохід Москви від продажу нафти.
Досі вищі ціни на енергоносії компенсували ці наслідки. Ціни на еталонні мастила, такі як нафта марки Brent і нафта марки Urals, — сорти сирої нафти, що сильно торгуються та служать глобальними еталонними цінами для покупців і продавців нафти — впали в останні місяці.
У які країни виріс експорт із РФ:
- Індія +430%
- Туреччина +213%
- Бразилія +166%
- Бельгія +130%
- Іспанія +112%
Журналісти зазначають, що як один із найважливіших у світі виробників нафти, газу та сировини Росія має давні та прибуткові торговельні партнерства. Розірвати ці зв'язки непросто, зазначають у публікації.
Водночас Москва панічно шукає нові ринки збуту для своєї нафти, яку необхідно продати до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу щодо морського експорту РФ. За даними видання Bloomberg, крім Китаю, Індії і Туреччини, більше ніхто не зацікавлений у покупці російської нафти в значних для її економіки обсягах. Так, морські перевезення з Росії зросли за сім днів до 28 жовтня, але середнє значення за чотири тижні змінилося в протилежному напрямку.
Ще нагадаємо, що зарплати українців цього року знизяться на чверть. У звіті фінустанови зазначається, що кількість претендентів суттєво перевищує наявні вакансії.