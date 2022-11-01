Індія, Бразилія та навіть Іспанія: на кому заробляє Росія, продаючи свої енергоресурси

Як один із найважливіших у світі виробників нафти, газу та сировини Росія має давні та прибуткові торговельні партнерства.

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Через міжнародні санкції за війну в Україні Росія втратила значну частину європейського ринку, проте налагодила продаж своєї сировини решті світу. Найбільше експорт виріс в Індію, Туреччину та Бразилію, пише видання The New York Times.

Так, аналітики проаналізували торгові зв'язки РФ до початку початку повномасштабної війни. Виявляється, російська сировина продовжує надходити у великих обсягах, і масштабні санкції цьому не заважають.

Хоча, звісно, санкційні обмеження таки вплинули на торгівлю Кремля. Наприклад, Росія знайшла покупців для своєї нафти в Китаї, а Саудівська Аравія, Ірак і Ангола, які раніше торгували з азійськими країнами, тепер перенаправили свої потоки нафти в Європу.

Скільки грошей Росія зрештою отримає від продажу нафти, залишається незрозумілим. Оскільки попит на її продукцію в інших країнах впав, Москва змушена продавати свою нафту в Індію та Китай за зниженою ставкою. У грудні 2022 року західні країни, швидше за все, запровадять цінову стелю, яка ще більше обмежить дохід Москви від продажу нафти.

[ + – ] Хто купує нафту в Росії

Досі вищі ціни на енергоносії компенсували ці наслідки. Ціни на еталонні мастила, такі як нафта марки Brent і нафта марки Urals, — сорти сирої нафти, що сильно торгуються та служать глобальними еталонними цінами для покупців і продавців нафти — впали в останні місяці.

У які країни виріс експорт із РФ:

Індія +430%

Туреччина +213%

Бразилія +166%

Бельгія +130%

Іспанія +112%

Журналісти зазначають, що як один із найважливіших у світі виробників нафти, газу та сировини Росія має давні та прибуткові торговельні партнерства. Розірвати ці зв'язки непросто, зазначають у публікації.

Водночас Москва панічно шукає нові ринки збуту для своєї нафти, яку необхідно продати до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу щодо морського експорту РФ. За даними видання Bloomberg, крім Китаю, Індії і Туреччини, більше ніхто не зацікавлений у покупці російської нафти в значних для її економіки обсягах. Так, морські перевезення з Росії зросли за сім днів до 28 жовтня, але середнє значення за чотири тижні змінилося в протилежному напрямку.

Ще нагадаємо, що зарплати українців цього року знизяться на чверть. У звіті фінустанови зазначається, що кількість претендентів суттєво перевищує наявні вакансії.