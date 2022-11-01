Трудовые мигранты перевели в Украину более $1 млрд за последний месяц – НБУ

Согласно данным нацрегулятора, показатель снизился по сравнению с 2021 годом почти на 4%. Тогда сумма переводов перевалила за отметку в 10 млрд долларов.

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В сентябре 2022 года объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа составил 1,148 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

Всего по данным НБУ за январь-сентябрь 2022 года в Украину поступило 9,943 млрд долларов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее (10,348 млрд долларов). Отмечается, что в НБУ учли как официальные, так и неофициальные каналы поступления средств

Что касается 2021 года, то объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа составил 15,26 млрд долларов, что на четверть больше показателя в 2020 году.

Напомним, в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь говорится, что реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть, а именно на 26,9% по результатам 2022 года. В НБУ объясняют, что рынок труда стабилизировался на низком уровне.

"Безработица еще долго будет оставаться высокой из-за эффектов войны и значительных структурных диспропорций", –– уточняется в отчете.

Ранее НБУ запретил приобретение россиянином Андреем Косоговым существенного участия в "Альфа-банке" вследствие наложенных на него санкций СНБО. На согласование пакета документов по увеличению доли Косогова в капитале "Альфы" у Нацбанка было 2 месяца.