Трудові мігранти перевели в Україну понад $1 млрд за останній місяць — НБУ

За даними нацрегулятора, показник знизився, якщо порівняти з 2021 роком, майже на 4%. Тоді сума переказів перевалила за позначку 10 млрд доларів.

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У вересні 2022 року обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону становив 1,148 млрд доларів. Про це свідчать дані Нацбанку України.

За даними НБУ за січень-вересень 2022 року в Україну надійшло 9,943 млрд доларів, що на 3,9% менше, ніж роком раніше (10,348 млрд доларів). Зазначається, що в НБУ врахували як офіційні, так і неофіційні канали надходження коштів.

Щодо 2021 року, то обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону склав 15,26 млрд доларів, що на чверть більший за показник у 2020 році.

Нагадаємо, в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень йдеться про те, що реальні зарплати українців скоротяться на чверть, а саме на 26,9% за результатами 2022 року. У НБУ пояснюють, що ринок праці стабілізувався на найнижчому рівні.

"Безробіття ще довго залишатиметься високим через ефекти війни та значні структурні диспропорції", –– уточнюється у звіті.

Раніше НБУ заборонив придбання росіянином Андрієм Косоговим суттєвої участі в "Альфа-банку" внаслідок накладених на нього санкцій РНБО. На узгодження пакета документів щодо збільшення частки Косогова у капіталі "Альфи" у Нацбанку було 2 місяці.