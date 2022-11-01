Генераторы и зарядки дорожают: украинцы сметают с полок электротовары

В торговых сетях сообщают, что генераторы уже в настоящем дефиците. Спрос на генераторы и зарядные станции вырос в сентябре, а сейчас, в начале ноября, украинцы продолжают готовиться к длительным отключениям от электроэнергии, а значит, и покупать необходимые устройства.

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В преддверии зимних длительных отключений от электроэнергии, связанных с военными действиями со стороны агрессора РФ, украинцы активно закупают товары для энергетической безопасности. Ведь веерные отключения по всей стране могут продолжаться еще несколько месяцев. По данным маркетплейса "АЛЛО", в топе товаров в сентябре-октябре оказались генераторы, зарядные станции и пауэрбанки. Уровень продаж данных групп товаров за два месяца осени вырос в разы по сравнению с осенним временем 2021 года.

"Объем продаж генераторов увеличился в 10 раз в сентябре 2022 по сравнению с сентябрем 2021 года. В октябре скачок немного уменьшился: увеличение объема продаж в этом месяце составляет пять раз. Средний чек в целом вырос на 82% и составил более 30 тысяч гривен. Наиболее популярные модели, которые выбирают украинцы, – это компактные генераторы 2,5-2,8 кВт. Владельцы частных домов предпочитают двухтопливные генераторы, дизельные и бензиновые, 5,5 кВт и более", — говорится в сообщении "АЛЛО".

Там сообщили: пока наблюдается дефицит товара на рынке, ведь украинцы стремительно начали покупать генераторы и готовиться к отключению электроэнергии.

Спрос на зарядные станции в Украине появился именно во время войны, ведь до войны потребители пользовались пауэрбанками. Средний чек зарядных станций, согласно данным "АЛЛО", — 28 тысяч гривен.

[ + – ] В продаже уже почти нет самых популярных генераторов мощностью от 2 до 5 кВт Фото: hotline.ua

Что касается пауэрбанков, то их объем продаж вырос в 10 раз по сравнению с прошлым, довоенным годом. Сейчас повышенным спросом пользуются устройства от 20000 mAh, которые подходят для смартфонов, смартчасов и планшетов. Средний чек за 3 квартал 2022 года составляет 2 тысячи гривен.

"Сейчас украинцы покупают генераторы, обогреватели, фонари, зарядные станции. Также продолжают покупать необходимую электронику, товары для удаленной работы, учебы и быта – эти категории товаров не теряют популярности, хотя общий спрос снизился. Продажи одежды, обуви, школьной формы, детских товаров и игрушек упали на 90%. До декабря на генераторы, солнечные панели, пауэрбанки будет наблюдаться дефицит", – рассказала Наталья Панкратова, операционная директорка ГК "АЛЛО" и руководительница маркетплейса allo.ua.

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Фокус проанализировал предложение генераторов на сайте интернет-магазина Rozetka (на 1 ноября 2022 года). Как выяснилось, дешевых моделей (по цене до 20 тыс грн) в категории от 2 до 5 кВт уже нет. В то же время, еще есть несколько моделей указанной мощности в ценовой категории от 28 до 40 тыс. грн.

Например, в продаже еще остаются такие бензиновые генераторы, как:

Könner & Söhnen KSB 2200A 230V. Объем топливного бака: 15 л, максимальная мощность: 2,2 кВт. Цена: 28 тыс грн.

Kraft&Dele KD161. Объем топливного бака: 15 л, максимальная мощность: 3,5 кВт. Цена: 38,3 тыс грн.

Kraft&Dele KD142. Объем топливного бака: 15 л, максимальная мощность: 3 кВт. Цена: 33,4 тыс грн.

Напомним, в Украине 1 ноября вводят новые экстренные отключения электричества для устранения последствий ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре в ряде областей.

Как сообщалось, ремонты поврежденных в результате атак РФ энергообъектов продолжаются, а оператор "Укрэнерго" отключает потребителей там, где высокая нагрузка на сети.