Генератори та зарядки дорожчають: українці змітають із полиць електротовари

У торгових мережах повідомляють, що генератори вже в справжньому дефіциті. Попит на генератори та зарядні станції виріс у вересні, а зараз, на початку листопада, українці продовжують готуватися до тривалих відключень від електроенергії, а отже, й купувати необхідні пристрої.

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Напередодні тривалих зимових відключень від електроенергії, пов'язаних із воєнними діями з боку агресора РФ, українці активно закуповують товари для енергетичної безпеки. Адже віялові відключення по всій країні можуть тривати ще кілька місяців. За даними маркетплейсу "АЛЛО", у топі товарів у вересні-жовтні опинилися генератори, зарядні станції та павербанки. Рівень продажу цих груп товарів за два місяці осені зріс у рази порівняно з осіннім часом 2021 року.

"Обсяг продажів генераторів збільшився в 10 разів у вересні 2022 року порівняно з вереснем 2021 року. У жовтні стрибок трохи зменшився: збільшення обсягу продажів цього місяця становить п'ять разів. Середній чек загалом зріс на 82% і склав понад 30 тисяч гривень. Найбільше популярні моделі, які вибирають українці, — це компактні генератори 2,5-2,8 кВт", — ідеться в повідомленні "АЛЛО".

Там повідомили: поки що спостерігається дефіцит товару на ринку, адже українці стрімко почали купувати генератори та готуватися до відключення електроенергії.

Попит на зарядні станції в Україні виник саме під час війни, адже до війни споживачі користувалися павербанками. Середній чек зарядних станцій, за даними "АЛЛО", — 28 тисяч гривень.

[ + – ] У продажу вже майже немає найпопулярніших генераторів потужністю від 2 до 5 кВт Фото: hotline.ua

Щодо пауербанків, то їх обсяг продажів зріс у 10 разів у порівнянні з минулим, довоєнним роком. Зараз підвищеним попитом користуються пристрої від 20000 mAh, які підходять для смартфонів, смартфонів і планшетів. Середній чек за 3 квартал 2022 року становить 2 тисячі гривень.

"Зараз українці купують генератори, обігрівачі, ліхтарі, зарядні станції. Також продовжують купувати необхідну електроніку, товари для віддаленої роботи, навчання та побуту – ці категорії товарів не втрачають популярності, хоча загальний попит знизився. Продаж одягу, взуття, шкільної форми, дитячих товарів та іграшок впали на 90%. До грудня на генератори, сонячні панелі, пауербанки спостерігатиметься дефіцит ", — розповілаНаталія Панкратова, операційна директорка ДК "АЛЛО" та керівниця маркетплейсу allo.ua.

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Фокус проаналізував пропозицію генераторів на сайті інтернет-магазину Rozetka (на 1 листопада 2022 року). Як з'ясувалося, дешевих моделей (за ціною до 20 тис. грн) у категорії від 2 до 5 кВт вже немає. У той же час ще є кілька моделей зазначеної потужності в ціновій категорії від 28 до 40 тис. грн.

Наприклад, у продажу ще залишаються такі бензинові генератори, як:

Könner & Söhnen KSB 2200 230V. Об'єм паливного бака: 15 л, максимальна потужність: 2,2 кВт. Ціна: 28 тис. грн.

Kraft&Dele KD161. Об'єм паливного бака: 15 л, максимальна потужність: 3,5 кВт. Ціна: 38,3 тис. грн.

Kraft&Dele KD142. Об'єм паливного бака: 15 л, максимальна потужність: 3 кВт. Ціна: 33,4 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні 1 листопада вводять нові екстрені відключення електрики для усунення наслідків ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі у низці областей.

Як повідомлялося, ремонти пошкоджених внаслідок атак РФ енергооб'єктів продовжуються, а оператор "Укренерго" відключає споживачів там, де високе навантаження на мережі.