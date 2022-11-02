Почти $3 млрд: сервис Airbnb заявил о лучшем квартале в своей истории

Достижение рекордных показателей стало возможно из-за снятия ковидных ограничений. Результаты могли быть еще лучше, если бы не геополитические и экономические причины.

Related video

Компания Airbnb заявила, что третий квартал этого года самым прибыльным за всю историю работы сервиса аренды жилья. Об этом сообщается на сайте популярной платформы.

Как уточняется, количество бронирований за третий квартал выросло на 25% и составило около 100 млн. Средняя суточная стоимость бронирования выросла на 5% за год – до $156.

Доход компании за отчетный период вырос на 29% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. В результате в этого году доход достигнул рекордных $2,88 млрд. Чистая прибыль Airbnb составила $1,2 млрд, в то время как в 2021 году этот показатель составил $834 млн.

Как рассказывают в компании, таких показателей удалось достичь за счет снятия ковидных ограничений в мире. Однако результаты могли бы быть еще лучше, если бы не геополитические события и макроэкономические причины.

В пресс-релизе также говорится, что клиенты стали чаще бронировать жилье на более длительный срок. Количество заказов со сроком проживания более 28 дней составляет 20% от общего числа.

Также выросло количество людей, готовых сдавать свое жилье. Из-за общемирового кризиса люди заинтересованы в дополнительном заработке.

В текущем квартале сервис ожидает замедление темпов роста, что связано с сезоном.

Напомним, на сервисе Airbnb можно арендовать дворец в Баварии из сериала "Императрица". Именно в замке Вайсенштайн снимали шестисерийную сагу про императрицу Елизавету Баварскую, известную под прозвищем Сисси.

Клиенты Airbnb также могут пожить в частном поместье покойной королевы Елизаветы II Сандрингеме. Коттедж, в котором могут отдохнуть все желающие, ранее был домом главного садовника Ее Величества.