Майже $3 млрд: сервіс Airbnb заявив про найкращий квартал у своїй історії

Досягнення рекордних показників стало можливим через зняття ковідних обмежень. Результати могли бути ще кращими, якби не геополітичні й економічні причини.

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Компанія Airbnb заявила, що третій квартал цього року найприбутковішим за всю історію роботи сервісу оренди житла. Про це повідомляє сайт популярної платформи.

Як уточнюється, кількість бронювань за третій квартал зросла на 25% і становила близько 100 млн. Середня добова вартість бронювання зросла на 5% за рік — до $156.

Дохід компанії за звітний період зріс на 29%, порівняно з аналогічним показником за минулий рік. У результаті цього року дохід досяг рекордних $2,88 млрд. Чистий прибуток Airbnb склав $1,2 млрд, тоді як у 2021 році цей показник склав $834 млн.

Як розповідають у компанії, таких показників вдалося досягти за рахунок зняття ковідних обмежень у світі. Однак результати могли б бути ще кращими, якби не геополітичні події та макроекономічні причини.

У пресрелізі також ідеться про те, що клієнти стали частіше бронювати житло на триваліший термін. Кількість замовлень із терміном проживання понад 28 днів складає 20% від загальної кількості.

Також зросла кількість людей, які готові здавати своє житло. Через загальносвітову кризу люди зацікавлені в додатковому заробітку.

У поточному кварталі сервіс очікує уповільнення темпів зростання, що пов'язано із сезоном.

Нагадаємо, на сервісі Airbnb можна орендувати палац у Баварії із серіалу "Імператриця". Саме у замку Вайсенштайн знімали шестисерійну сагу про імператрицю Єлизавету Баварську, відому під прізвиськом Сіссі.

Клієнти Airbnb також можуть пожити в приватному маєтку покійної королеви Єлизавети II Сандрінгемі. Котедж, у якому можуть відпочити всі охочі, раніше був будинком головного садівника Її Величності.