Поставщики обновили цены на газ – какими будут тарифы в ноябре
Цены на голубое топливо, как и обещало ранее правительство, не изменились.
Поставщики газа обнародовали свои годовые предложения на ноябрь 2022 года. Об этом сообщили в консультационном центре "Газ Правда".
Как и раньше, стоимость газа для населения зависит от конкретного поставщика. В целом цены колеблются в пределах от 7,70 до 9,99 грн.
Изменилась ли цена газа в ноябре
В отличие от октября, в ноябре снабжать газом украинцев будут не восемь, а девять компаний. Все они опубликовали свои тарифы на "голубое топливо:
- ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн
- ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн
- ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн
- ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн
- ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
- ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;
- ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
- ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.
- "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.
Повышение цен на газ в Украине – прогнозы экспертов
Осенью 2022 ожидается повышение тарифов на газ для промышленных предприятий. Это повлияет на стоимость продуктов — они подорожают на 20-25%. При это больше всего подорожают продукты питания, предупредил аналитик Института экономических стратегий Юрий Корольчук.
Осенью стоимость газа для бизнеса вырастет примерно на 1/3, с 45 до 60 гривен за кубометр, эта цена будет заложена в стоимость товаров, в частности, строительных материалов и сельскохозяйственной продукции.
"Бытовая продукция, в стоимость которой закладываются цены на энергоносители, имеет перспективы роста до 20%. Продукты питания – рост не больше 25%", – сказал Корольчук.
Ранее Фокус рассказывал, что будет с тарифами на электроэнергию из-за массированных ракетных ударов по украинской энергоинфраструктуре. Также напомним, что в Украине начался дефицит электротоваров из-за серьезного ажиотажа на них в преддверии зимы.