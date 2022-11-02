Поставщики обновили цены на газ – какими будут тарифы в ноябре

Цены на голубое топливо, как и обещало ранее правительство, не изменились.

Related video

Поставщики газа обнародовали свои годовые предложения на ноябрь 2022 года. Об этом сообщили в консультационном центре "Газ Правда".

Как и раньше, стоимость газа для населения зависит от конкретного поставщика. В целом цены колеблются в пределах от 7,70 до 9,99 грн.

Изменилась ли цена газа в ноябре

В отличие от октября, в ноябре снабжать газом украинцев будут не восемь, а девять компаний. Все они опубликовали свои тарифы на "голубое топливо:

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Повышение цен на газ в Украине – прогнозы экспертов

Осенью 2022 ожидается повышение тарифов на газ для промышленных предприятий. Это повлияет на стоимость продуктов — они подорожают на 20-25%. При это больше всего подорожают продукты питания, предупредил аналитик Института экономических стратегий Юрий Корольчук.

Осенью стоимость газа для бизнеса вырастет примерно на 1/3, с 45 до 60 гривен за кубометр, эта цена будет заложена в стоимость товаров, в частности, строительных материалов и сельскохозяйственной продукции.

"Бытовая продукция, в стоимость которой закладываются цены на энергоносители, имеет перспективы роста до 20%. Продукты питания – рост не больше 25%", – сказал Корольчук.

Ранее Фокус рассказывал, что будет с тарифами на электроэнергию из-за массированных ракетных ударов по украинской энергоинфраструктуре. Также напомним, что в Украине начался дефицит электротоваров из-за серьезного ажиотажа на них в преддверии зимы.